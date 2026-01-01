Συνταγή για σάλτσα κράνμπερι για τα ψητά πουλερικά

Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει τραπέζι των Ευχαριστιών χωρίς κράνμπερι σως.

Αυτή η γλυκόξινη σάλτσα με υφή μαρμελάδας, κάνει το κρέας της γαλοπούλας, πιο ενδιαφέρον και νόστιμο.

Φυσικά υπάρχει έτοιμη στο εμπόριο, σε μορφή ζελέ, που λιώνει και αραιώνει, όταν ζεσταθεί.

Ωστόσο, είναι εύκολο να την φτιάξουμε μόνοι μας, με φρέσκα κράμπερις και λίγα ακόμη υλικά.

Δεδομένης της φίνας γεύσης και της μεγάλης ωφέλειας, των κρανμπερις, ως συστατικό, πρέπει να δοκιμάσετε να φτιάξετε αυτή τη σάλτσα και ίσως μείνει μαζί σας και για τα μελλοντικά γιορτινά τραπέζια.

Σάλτσα κράνμπερι

Υλικά:

350 γρ. κράνμπερι

100 γρ. ζάχαρη καστανή

150 ml νερό

ξύσμα από 1 λεμόνι

1 μικρό κλωνάρι δεντρολίβανο

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα φρούτα με τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού και 150 ml νερό, σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν λίγο τα κράνμπερι και να λιώσει η ζάχαρη.

Ρίχνουμε και το φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο και συνεχίζουμε το βράσιμο για άλλα 5 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να αποκτήσει την υφή αραιής μαρμελάδας.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, βάζουμε σε κανάτα σερβιρίσματος και σερβίρουμε με ψητά κρέατα και πουλερικά.