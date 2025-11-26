Συνταγή για σιμιγδαλένια κρέμα με βανίλια και κανέλα

Αυτή η σιμιγδαλένια μοναστηριακή κρέμα έχει νοσταλγική γεύση.

Όσο υπέροχη είναι, τόσο εύκολη, είναι να την φτιάξουμε.

Μία κρέμα, που φτιάχνουν εδώ και αιώνες στα μοναστήρια και ξυπνάει μνήμες από αγνές εποχές.

Είναι βελούδινη, κρεμώδης με μια άκρως μαγική υφή: πηχτή και απαλή!

Αν θέλουμε περισσότερη γεύση προσθέτουμε ξύσμα πορτοκαλιού και 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, στο τέλος.

Σιμιγδαλόκρεμα

Υλικά:

1 λίτρο γάλα (πλήρες)

4 κ.σ. μέλι ή άλλο υγρό γλυκαντικό (σιρόπι αγαύης)

7 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό

2 βανιλίνες ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

κανέλα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το γάλα και το γλυκαντικό, που θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Προσθέτουμε το σιμιγδάλι λίγο λίγο, ανακατεύοντας συνεχώς.

Αρωματίζουμε με βανίλια και αποσύρουμε από τη φωτιά, όταν αρχίσει να κοχλάζει και έχει πλέον πήξει.

Μοιράζουμε την κρέμα σε μικρά μπολ ή ποτηράκια.

Πασπαλίζουμε με κανέλα και την απολαμβάνουμε ζεστή ή κρύα, αφού την βάλουμε λίγη ώρα στο ψυγείο.