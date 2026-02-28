Συνταγή για σιμιγδαλένιο χαλβά με χυμό πορτοκαλιού

Μία η βασική συνταγή για τον παραδοσιακό χαλβά, πολλές και απίθανες, οι παραλλαγές.

Αυτός ο χαλβάς της κατσαρόλας έχει τη διαφοροποίηση του χυμού πορτοκαλιού, που τον κάνει απίστευτα αρωματικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σιμιγδάλι καβουρδίζεται μέχρι να χρυσίσει και το σιρόπι έχει καραμελένια γεύση και αδιαμφισβήτη παρουσία πορτοκαλιού.

Μπορούμε να σερβίρουμε με γλυκό κουταλιού πορτοκάλι, περγαμόντο ή νερατζάκι, για ένα πλήρες επιδόρπιο.

Αν περισσέψει, διατηρούμε το γλυκό σκεπασμένο στο ψυγείο για λίγες μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σιμιγδαλένιος χαλβάς με χυμό πορτοκαλιού

Υλικά:

1 φλ. σπορέλαιο

2 φλ. σιμιγδάλι χοντρό

2 ½ φλ. ζάχαρη

1 φλ. χυμό πορτοκαλιού

3 φλ. νερό

ξύσμα από 1 πορτοκάλι και φλούδα από 1 πορτοκάλι

1 φλ. καρύδια, χοντροκομμένα

1 φλ. σταφίδες

2 ξύλα κανέλας

κανέλα σε σκόνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι: σε ένα μικρό κατσαρολάκι ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και, σε χαμηλή φωτιά, αφήνουμε να καραμελώσει μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα.

Προσθέτουμε προσεκτικά το νερό και την υπόλοιπη ζάχαρη, ανακατεύουμε και ρίχνουμε το ξύσμα, τη φλούδα πορτοκαλιού, τις σταφίδες και τα ξύλα κανέλας.

Όταν πάρει βράση, προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού, αφαιρούμε από τη φωτιά και βγάζουμε τη φλούδα και τα ξύλα κανέλας.

Σκεπάζουμε το σιρόπι για να παραμείνει ζεστό.

Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το σπορέλαιο και καβουρδίζουμε το σιμιγδάλι μέχρι να πάρει ωραίο ξανθό χρώμα και να αναδυθεί έντονο άρωμα.

Προσθέτουμε τα καρύδια και τις σταφίδες και ανακατεύουμε λίγο να ενσωματωθούν.

Ρίχνουμε σταδιακά το ζεστό σιρόπι στο σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνεχώς, ώστε να μην σχηματιστούν σβόλοι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι το μείγμα να ξεκολλάει από την κατσαρόλα και να μαζεύεται γύρω από το κουτάλι —τότε είναι έτοιμο.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε φόρμα, το πιέζουμε καλά για να στρώσει και το αφήνουμε λίγη ώρα να σταθεροποιηθεί.

Αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα και πασπαλίζουμε με κανέλα.