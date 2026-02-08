Συνταγή για σούπα κρέμα γαρίδας με λαχανικά

Αυτή η συνταγή περιλαμβάνει δύο συνταγές.

Αρχικά θα φτιάξουμε μπίσκ γαρίδας, που θα είναι ο ζωμός της σούπας μας, αλλά είναι και η σάλτσα για γαριδομακαρονάδα.

Και έχουμε και συνταγή για σούπα λαχανικών.

Αν αποφασίσετε, στην πορεία, να φτιάξετε δύο φαγητά, δεν θα σας παρεξηγήσω καθόλου.

Πάντως να ξέρετε ότι η σούπα με γαρίδα, είναι πολύ αριστοκρατικό πρώτο πιάτο για ένα δείπνο.

Σούπα κρέμα γαρίδας με λαχανικά

Υλικά:

1/2 κιλό γαρίδες

Για τη μπισκ:

τα κεφάλια και τα κελύφη από τις γαρίδες

3 κ.σ. λάδι

1 κρεμμύδι στα 4

τα κοτσάνια από 1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. πελτέ

1 κ.σ. αλεύρι

1/2 ποτήρι κρασιού ούζο

750 ml νερό

1 κ.γ. αλάτι

5 κόκκους πιπέρι

Για τη σούπα:

1 πιπεριά κόκκινη σε καρέ

1 πιπεριά κίτρινη σε καρέ

1 πατάτα μεγάλη σε κύβους

2 καρότα σε μικρά καρέ

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 πράσο ψιλοκομμένο

3-4 κ.σ. λάδι

αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις γαρίδες, από το εντεράκι τους και βάζουμε τα κεφάλια και τα κελύφη σε κατσαρόλα με το λάδι και το κρεμμύδι, να σοταριστούν.

Προσθέτουμε τον πελτέ και το αλεύρι.

Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το ούζο, τα κοτσάνια από το μαϊντανό και το νερό.

Αλατοπιπερώνουμε. Αφήνουμε να βράσει 1 ώρα.

Με το ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε στην κατσαρόλα τα υλικά και σουρώνουμε για να κρατήσουμε μόνο τον ζωμό.

Σε άλλη κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι και τα λαχανικά να σοταριστούν.

Ρίχνουμε τον ζωμό, λίγο πιπέρι και αφήνουμε να σιγοβράζει το φαγητό, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Στο τέλος δοκιμάζουμε για αλάτι και αν χρειάζεται, προσθέτουμε. Πολτοποιούμε τα λαχανικά με το ραβδομπλέντερ.

3-4 λεπτά πριν αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά, προσθέτουμε τις καθαρισμένες γαρίδες, να αλλάξουν, απλώς, χρώμα.



Σερβίρουμε με χυμό λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.