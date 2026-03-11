Συνταγή για σουβλάκια γαλοπούλας με κόκκινη πιπεριά

Ελαφριά, αρωματικά και τέλεια για κάθε εποχή, αυτά τα σουβλάκια γαλοπούλας.

Το μυστικό της γεύσης είναι στη μαρινάδα, που μαλακώνει και νοστιμίζει το κρέας.

Όσο περισσότερο μείνει στη μαρινάδα η γαλοπούλα, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει.

Τα αρωματικά μπαχαρικά —πάπρικα, θυμάρι, δενδρολίβανο και δυόσμος— δίνουν βάθος χωρίς να υπερκαλύπτουν τη γεύση του κρέατος.

Τα σουβλάκια αυτά σερβίρονται με κυπριακές πίτες και φρέσκα σαλατικά.

Σουβλάκια γαλοπούλας

Υλικά:

1 κιλό στήθος γαλοπούλας, κομμένο σε κύβους

400 γρ. γιαούρτι αγελάδας

1 κ.γ. σκόνη σκόρδο

1 κ.γ. σκόνη κρεμμύδι

1 κ.σ. αλάτι

½ κ.σ. πιπέρι

1 ½ κ.γ. πάπρικα, καπνιστή

½ κ.γ. δυόσμο αποξηραμένο

1 κ.γ. θυμάρι, ξερό

1 κ.γ. ξερό δενδρολίβανο, ψιλοκομμένο

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

2 μεγάλες κόκκινες πιπεριές, κομμένες σε τετράγωνα κομμάτια

ελαιόλαδο, για το μαγείρεμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε το γιαούρτι με το λεμόνι και το ξύσμα. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τη γαλοπούλα και όλα τα μπαχαρικά και τα αρωματικά. Τα ανακατεύουμε όλα με τα χέρια.

Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή όλη νύχτα.

Σε καλαμάκια για σουβλάκια, περνάμε εναλλάξ ένα κομμάτι κρέατος και ένα κομμάτι κόκκινης πιπεριάς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, μέχρι να τελειώσουν αυτά τα υλικά.

Τοποθετούμε ένα σχαροτήγανο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε τα σουβλάκια γαλοπούλας από όλες τις πλευρές, μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.