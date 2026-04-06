Συνταγή για σπαγγέτι με μυρώνια και σκόρδο

Ορφανή, δηλαδή νηστίσιμη μακαρονάδα, με φίνο άρωμα και γεύση.

Τα μυρώνια, είναι ένα μυρωδικό που χρησιμοποιούμε στις πίτες, κυρίως για το άρωμα και τη φρεσκάδα του.

Η γεύση του φέρνει στο εστραγκόν και η όψη του, στον κατσαρό μαϊντανό.

Σε αυτή τη σπαγγετάδα, θα δώσει τη φινέτσα του, αλλά και γεύση, αφού είναι το δεύτερο βασικό υλικό της σάλτσας.

Τα υπόλοιπα υλικά είναι το σκόρδο και το ελαιόλαδο.

Σπαγγέτι με μυρώνια και σκόρδο

Υλικά:

1 πακέτο σπαγγέτι ή σπαγγετίνι (500 γρ.)

3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 ματσάκι μυρώνια, ψιλοκομμένο

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, 2 λεπτά λιγότερο από όσο αναφέρει η συσκευασία.

Όσο βράζουν, ζεσταίνουμε σε χαμηλή φαρδιά κατσαρόλα, το ελαιόλαδο για να σοτάρουμε το σκόρδο για 1 λεπτό.

Παίρνουμε τα ζυμαρικά με λαβίδα από την κατσαρόλα όπου έβραζαν και τα ρίχνουμε απευθείας, στο σκόρδο.

Ανακατεύουμε να λαδωθούν για 1-2 λεπτά και ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα μυρώνια και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε αμέσως με λίγες νιφάδες μπούκοβο.