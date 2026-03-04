Συνταγή για σπιτικά λουκούμια πορτοκαλιού με καρύδα

Δεν είναι το λουκούμι του εμπορίου, αλλά είναι μαστιχωτή μπουκιά, γεμάτη πορτοκαλένια γεύση και άρωμα.

Για να έχει το «λουκούμι» μας την τέλεια, λεία υφή, θα πρέπει να λιώσουμε καλά τη ζάχαρη.

Φροντίζουμε να ανακατεύουμε καλά πριν ανάψουμε τη φωτιά για να διαλυθεί η ζάχαρη στον χυμό και το κορν φλάουερ εξασφαλίζοντας μια απόλυτα λεία υφή χωρίς κόκκους.

Αν θέλουμε ακόμα πιο έντονη γεύση πορτοκαλιού μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ξύσμα από πορτοκάλι, την ώρα που βράζει η κρέμα.

Για εύκολο ξεφορμάρισμα, μπορούμε να βρέξουμε ελαφρά το πυρέξ με λίγο νερό πριν ρίξουμε την καυτή κρέμα, έτσι το γλυκό θα γλιστρήσει και θα βγει πανεύκολα όταν κρυώσει για να «κυλιστεί» στην τριμμένη καρύδα.

Λουκούμια πορτοκαλιού με καρύδα

Υλικά:

500 ml χυμό πορτοκαλιού (περίπου 7 πορτοκάλια)

100 γρ. ζάχαρη

60 γρ. κορν φλάουερ

καρύδα τριμμένη

Εκτέλεση:

Στύβουμε τα πορτοκάλια μέχρι να συγκεντρώσουμε τη σωστή ποσότητα χυμού.

Σε μια μικρή κατσαρόλα ρίχνουμε τον χυμό και προσθέτουμε τη ζάχαρη μαζί με το κορν φλάουερ.

Ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα όσο ο χυμός είναι ακόμα κρύος ώστε να διαλυθεί πλήρως το κορν φλάουερ και να μην σβολιάσει.

Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς και σχολαστικά μέχρι το μείγμα να πήξει και να γίνει μια λεία κρέμα.

Μόλις δέσει αδειάζουμε την κρέμα σε ένα μικρό πυρέξ ή μια φόρμα στρώνουμε την επιφάνεια και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου και μετά στο ψυγείο.

Αφού κρυώσει καλά και σταθεροποιηθεί, αναποδογυρίζουμε το πυρέξ και ξεφορμάρουμε.

Κόβουμε το γλυκό σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς και τα περνάμε ένα – ένα από την τριμμένη καρύδα την οποία έχουμε βάλει σε ένα πιάτο φροντίζοντας να καλυφθούν όλες οι πλευρές.