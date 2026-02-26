Συνταγή για σπιτικό παγωτό σοκολάτα με τσίλι

Στο επόμενο κάλεσμα για δείπνο, μπορούμε να ξαφνιάσουμε τους καλεσμένους μας με ένα διαφορετικό επιδόρπιο.

Ένα παγωτό με μυστηριώδη γεύση, γλυκιάς και πικάντικης σοκολάτας.

Με απλά, φυσικά υλικά — κρέμα γάλακτος, αυγά, σοκολάτα καλής ποιότητας και φρέσκες πιπεριές τσίλι — θα φτιάξουμε ένα παγωτό που παίζει με τις αντιθέσεις.

Η προετοιμασία δεν θέλει βιασύνη στους χρόνους και στο ανακάτεμα, ενώ είναι καλό να διαθέτουμε παγωτομηχανή.

Τα παρακάτω υλικά δίνουν 6 μερίδες.

Παγωτό σοκολάτα με τσίλι

Υλικά:

3 κόκκινες πιπεριές τσίλι, σε φέτες

600 ml κρέμα γάλακτος (με full λιπαρά)

1/4 κ.γ. σκόνη τσίλι

4 μεγάλοι κρόκοι αυγών

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

50 γρ. κουβερτούρα, σπασμένη σε μικρά κομμάτια

50 γρ. σκούρα σοκολάτα, ψιλοκομμένη (για ανάμειξη στο τέλος)

Εκτέλεση:

Βάζουμε τις φέτες τσίλι και την κρέμα σε μικρή κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, μέχρι το σημείο λίγο πριν το βρασμό.

Αποσύρουμε και αφήνουμε να γίνει έγχυση για 30 λεπτά.

Σουρώνουμε την κρέμα, πετάμε τα τσίλι και τους σπόρους.

Προσθέτουμε τη σκόνη τσίλι και ξαναζεσταίνουμε την κρέμα μέχρι λίγο πριν το βρασμό, ανακατεύοντας συνεχώς.

Σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να έχουμε ένα ανοιχτόχρωμο και κρεμώδες μείγμα.

Ρίχνουμε σιγά-σιγά την καυτή κρέμα πάνω στο μείγμα αυγών, ανακατεύοντας, ζωηρά και ασταμάτητα για να μην ψηθούν τα αυγά.

Επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τα 150 γραμμάρια σπασμένης σοκολάτας και ζεσταίνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας, μέχρι το μείγμα να πήξει λίγο και να καλύπτει την κουτάλα (δεν αφήνουμε να βράσει).

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Όταν κρυώσει, προσθέτουμε τα 50 γραμμάρια ψιλοκομμένης σοκολάτας και βάζουμε το μείγμα στον παγωτομηχανή, για περίπου 25 λεπτά.

Αν προτιμάμε πιο σφιχτή υφή, μεταφέρουμε το παγωτό σε δοχείο και το παγώνουμε για επιπλέον 20–30 λεπτά στην κατάψυξη.

Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη 20–30 λεπτά πριν, για να μαλακώσει ελαφρά και να απελευθερώσει πλήρως τα αρώματα.