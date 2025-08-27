Συνταγή για σπιτικό πελτέ ντομάτας, πιο υγιεινό από του εμπορίου

Παραδοσιακά το τέλος του καλοκαιριού, είναι η εποχή της επεξεργασίας των υλικών της εποχής, ώστε να διατηρηθούν για τα μαγειρέματα των επόμενων μηνών.

Οι καλοκαιρινές μακρόστενες ντομάτες, τα πομοντόρια, που δεν έχουν πολλά σπόρια, είναι το κορυφαίο υλικό της εποχής και συνήθως, αυτή την εποχή, φτιάχνουμε, με αυτές, τις σάλτσες και τους πελτέδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος που σας προτρέπω να φτιάξετε τον δικό σας σπιτικό πελτέ, είναι ότι θα έχετε πιο υγιεινό ντοματοπελτέ, αφού θα βαλούμε λιγότερο αλάτι για την παρασκευή του.

Τα παλιά χρόνια οι ντομάτες στύβονταν με τα χέρια και η λιωμένη σάρκα τους, στέγνωνε στον ήλιο για να χάσει τα υγρά της και να συμπυκνωθεί.

Εμείς, τώρα, που δεν έχουμε πολύ χρόνο και πολλή υπομονή, θα βράσουμε τη σάλτσα μέχρι να έχουμε την επιθυμητή πυκνότητα. Αξίζει, ωστόσο να αφιερώσουμε λίγο κόπο, για να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπιτικός ντοματοπελτές

Υλικά:

3 κιλά ώριμες ντομάτες (κατά προτίμηση μακρόστενες – πομοντόρια)

2 κ.σ. χοντρό αλάτι (θαλασσινό)

ελαιόλαδο για το βαζάκι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε ξεφλουδίζοντας τις ντομάτες: αφαιρούμε το κοτσάνι και το πρασινο, γύρω – γύρω μέρος, κάθε ντοµάτας και τις χαράζουµε σταυρωτά, με ένα μαχαίρι, στη βάση τους.

Σε μία μεγάλη κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει, βάζουμε τις ντομάτες σε παρτίδες, για να χωρέσουν και τις αφήνουμε 15 δευτερόλεπτα. Τις βγάζουμε και τις βουτάµε σε ένα µπολ µε πολύ παγωµένο νερό. Μετά από λίγο, αφαιρούμε τη φλούδα εύκολα, τραβώντας µε το χέρι µας.

Στη συνέχεια, κόβουµε τις ντοµάτες στα τέσσερα και βγάζουμε όσο περισσότερα σπόρια μπορούμε.

Πολτοποιούμε τη σάρκα της ντομάτας στον πολυκόφτη, σε δόσεις.

Βάζουμε τον πουρέ ντομάτας σε βαθιά κατσαρόλα και βράζουμε, σε δυνατή φωτιά, για περίπου 30 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.

Ρίχνουμε το αλάτι, ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για άλλα 40 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να συμπυκνωθεί.

Αδειάζουμε σε ζεστό, αποστειρωμένο βάζο, αφού βάλουμε το γυάλινο μέρος, μόνο, για 1 λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων. Ρίχνουμε ελαιόλαδο να καλυφθεί η επιφάνεια του ντοματοπελτέ και κλείνουμε καλά το καπάκι.

Ο σπιτικός πελτές διατηρείται για τουλάχιστον 3 μήνες στο ψυγείο. Κάθε φορά που βγάζουμε μια κουταλιά, συμπληρώνουμε λίγο ελαιόλαδο, ώστε η επιφάνεια να είναι πάντα καλυμμένη.