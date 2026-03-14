Συνταγή για συννεφένιο κέικ με τυρί κρέμα χωρίς αλεύρι

Αν ακολουθούμε διατροφή keto αλλά δεν θέλουμε να στερούμαστε το επιδόρπιο, αυτό το Cloud Cake είναι η απάντηση.

Έναν αέρινο, χαμηλών υδατανθράκων παντεσπάνι που βασίζεται σε αυγά και τυρί κρέμα, αντί για αλεύρι.

Σε αυτή τη συνταγή προτιμούμε γλυκαντικά χωρίς θερμίδες (ερυθριτόλη ή stevia κ.ά.).

Επιτρέπουμε τα πλήρη λιπαρά στο τυρί κρέμα και στο γιαούρτι, για υφή και γεύση.

Το συννεφένιο κέικ μοιάζει με το γιαπωνέζικο σουφλε τσιζκέικ, είναι αφράτο και δεν κάνει υποχωρήσεις στη νοστιμιά.

Keto Cloud Cake

Υλικά:

3 μεγάλα αυγά, χωρισμένα ασπράδια -κρόκο

1/4 φλιτζανιού κρέμα τυριού (σε θερμοκρασία δωματίου)

1/4 φλιτζανιού γιαούρτι

1/4 φλιτζανιού ερυθριτόλη ή σκόνη stevia

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κ.γ. κρεμόριο

πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150° και στρώνουμε τη φόρμα με χαρτί ψησίματος.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τους κρόκους με την κρέμα τυριού, το γιαούρτι, το γλυκαντικό και τη βανίλια, μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες το μείγμα.

Σε ξεχωριστό, καθαρό μπολ χτυπάμε τα ασπράδια με το κρεμόριο και την πρέζα αλατιού, μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές.

Διπλώνουμε απαλά τα χτυπημένα ασπράδια στο μείγμα των κρόκων σε δύο δόσεις, κρατώντας όσο αέρα μπορούμε για να διατηρήσουμε την αφράτη υφή.

Ρίχνουμε το μείγμα στη φόρμα και ισιώνουμε, με απαλές κινήσεις την επιφάνεια με σπάτουλα.

Ψήνουμε για 25–30 λεπτά ή μέχρι να πάρει ένα ωραίο ανοικτό χρυσαφί χρώμα στην κορυφή.

Βγάζουμε, αφήνουμε να κρυώσει τελείως πριν κόψουμε και σερβίρουμε με λίγη χτυπημένη κρέμα χωρίς ζάχαρη.