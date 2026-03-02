Συνταγή για τα πιο εύκολα ρολάκια με κανελοζάχαρη

Αυτό το γλυκό σνακ, θυμάμαι να το φτιάχνω από πολύ μικρή ηλικία και για μένα και για τους φίλους μου.

Ειδικά τις βραδινές ώρες της τηλεόρασης και του Μtv, τόσο παλιά…

Πρόκειται για ένα απλό ρολό τορτίγιας με κανέλα και ζάχαρη, που φτιάχνεται ακόμη και στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια τραγανή, βουτυράτη, γλυκιά τορτίγια που έχει γεύση σαν churro, αλλά χωρίς τη δυσκολία του.

Τα υλικά υπάρχουν, φαντάζομαι ακόμη και τώρα στο ντουλάπι σας, αν, λέμε αν, έρθουν βραδινές λιγούρες.

Ρολάκια κανέλας και ζάχαρης

Υλικά για 6 ρολάκια:

2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα

6 μικρές τορτίγιες (αλευρένιες)

3 κ.σ. βούτυρο, μαλακό και χωρισμένο

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε την καστανή ζάχαρη και την κανέλα.

Ανοίγουμε τις τορτίγιες στον πάγκο της κουζίνας.

Απλώνουμε 1 κουταλάκι μαλακό βούτυρο σε κάθε τορτίγια, σε πολύ λεπτή στρώση.

Πασπαλίζουμε κάθε τορτίγια ομοιόμορφα με το μείγμα καστανής ζάχαρης και κανέλας και τυλίγουμε κάθε μία, σε σφιχτό ρολό.

Σε ένα μέτριο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, λιώνουμε την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο.

Μόλις το βούτυρο ζεσταθεί, προσθέτουμε τα ρολάκια τορτίγιας και τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές από την κάτω πλευρά, περίπου 2 λεπτά.

Γυρίζουμε και μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσει και η δεύτερη πλευρά, περίπου 2 λεπτά ακόμα.

Βγάζουμε από το τηγάνι, αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και σερβίρουμε με λίγη κανέλα ακόμα.