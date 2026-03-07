Συνταγή για τα trendy αυγά «σύννεφο»

Τα «αυγά–σύννεφο» έχουν γίνει μικρό trend στα πρωινά τραπέζια γιατί συνδυάζουν θεαματική εμφάνιση με απλή τεχνική.

Tο χτυπημένο ασπράδι δίνει όγκο και τραγανή υφή στην επιφάνεια, ενώ ο κρόκος ψημένος ελαφρά στο κέντρο προσφέρει πλούσια νοστιμιά.

Η προσθήκη τυριού στο ασπράδι ενισχύει τη γεύση.

Μπορεί να είναι όποιο λεπτοτριμμένο τυρί προτιμάμε, όπως γραβιέρα ή παρμεζάνα.

Με λίγες φέτες αβοκάντο, στο πλάι, έχουμε το τέλειο πρωινό.

Cloud eggs

Υλικά:

2 μεγάλα αυγά

αλάτι (περίπου μία πρέζα ανά αυγό)

25 g τριμμένο τυρί (γραβιέρα ή παρμεζάνα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C και στρώνουμε λαδόκολλα σε ρηχό ταψί.

Χωρίζουμε προσεκτικά τους κρόκους από τα ασπράδια και τοποθετούμε τους κρόκους σε ξεχωριστά μπολ.

Σε πολύ καθαρό μπολ χτυπάμε τα ασπράδια με μια μικρή πρέζα αλάτι σε σφιχτές κορυφές.

Διπλώνουμε απαλά το τριμμένο τυρί στα ασπράδια, προσέχοντας να μην ξεφουσκώσουν.

Φτιάχνουμε δύο λόφους από το μείγμα ασπραδιού πάνω στη λαδόκολλα και ανοίγουμε ελαφρά μια κοιλότητα στο κέντρο τους σαν «φωλιά».

Ψήνουμε στους 220°C για 3 λεπτά, βγάζουμε προσεκτικά το ταψί, τοποθετούμε έναν κρόκο σε κάθε κοιλότητα και ξαναβάζουμε στον φούρνο για ακόμα 3 λεπτά.

Βγάζουμε και σερβίρουμε αμέσως, απολαμβάνοντας το ροδοκόκκινο εξωτερικό με τον μαλακό κρόκο στο κέντρο.