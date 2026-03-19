Συνταγή για ταρτάρ φρέσκου τόνου με αμύγδαλο και λεμόνι

Αυτό το πιάτο μπορεί να σερβιριστεί ως πρώτο ή στη θέση της σάλατας.

Είναι βέβαια και ελαφρύ γεύμα, γεμάτο φρεσκάδα και πρωτεΐνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκο τόνo υψηλής ποιότητας, ή κατεψυγμένο που έχουμε αποψύξει.

Το ταρτάρ με τόνο,αντί για το κλασικό με μοσχαρίσιο φιλέτο, είναι πολύ πιο εύκολο στην παρασκευή του.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ψάρι να είναι εγγυημένα φρέσκο και να το κόψουμε, με υπομονή, σε μικρά «ζαράκια»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταρτάρ τόνου

Υλικά:

250 g φρέσκος τόνος (φρέσκος/αποψυγμένος, sashimi quality)

χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι και από ½ λάιμ

1 κ.γ. ανθό αλατιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. φιλέ αμυγδάλου χοντροκομμένο

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τον τόνο: κόβουμε σε μικρούς κύβους για tartare, βάζουμε σε μπολ.

Ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και λάιμ, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα ξύσματα των εσπεριδοειδών.

Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το λεμόνι/αλάτι.

Αφήνουμε στο ψυγείο για λίγη ώρα και πριν σερβίρουμε ανακατεύουμε και ρίχνουμε το χοντροκομμένο αμύγδαλο.