Συνταγή για ταχινόπιτα σιροπιαστή

Η ταχινόπιτα είναι ένα θρεπτικό και νηστίσιμο γλυκό, με πλούσια γεύση από ταχίνι.

Την φτιάχνουμε εύκολα και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υγιεινό επιδόρπιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταχινόπιτα, μπορεί να είναι με φύλλο, ακόμα και ατομική, σιροπιασμένη ή όχι.

Εδώ έχουμε ένα σιροπιαστό κέικ, με αρώματα εσπεριδοειδών και μπαχαρικών.

Σερβίρουμε πασπαλισμένη με κανελοζάχαρη και σουσάμι, αν θέλουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tαχινόπιτα

Υλικά:

3 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι

2 φλιτζάνια ταχίνι

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού

1 φλιτζάνι νερό από βρασμένα κανελλογαρύφαλλα (2–3 ξυλάκια κανέλας και 5–6 γαρύφαλλα)

½ φλιτζάνι κονιάκ

1 φλιτζάνι καρύδια χονδροκομμένα

½ φλιτζάνι φρουί γλασέ ψιλοκομμένα

½ φλιτζάνι σταφίδες μαύρες

1 κουταλάκι κανελλογαρύφαλλα τριμμένα

3 κουταλάκια κοφτά μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι σόδα

Για το σιρόπι:

3 φλ. ζάχαρη

2 φλ. νερό

1 φλούδα λεμονιού

1 ξύλο κανέλας

Εκτέλεση:

Βράζουμε 2–3 ξυλάκια κανέλας και 5–6 γαρύφαλλα σε 2 φλιτζάνια νερό.

Σουρώνουμε και μετράμε ένα φλιτζάνι από το αρωματισμένο νερό.

Ρίχνουμε το ταχίνι σε μεγάλο μπολ και το ανακατεύουμε με τη ζάχαρη.

Προσθέτουμε το νερό από τα κανελογαρύφαλα, τον χυμό πορτοκαλιού και το κονιάκ.

Έχουμε καθαρίσει, πλύνει και σκουπίσει τις σταφίδες και τις πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και τα τριμμένα κανελλογαρύφαλλα.

Προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι, τη σόδα, τα καρύδια, τις σταφίδες και τα γλυκά φρούτα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.

Ρίχνουμε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο, στους 180 βαθμούς, μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά, για 1 ώρα περίπου.

Όση ώρα ψήνεται η πίτα, ετοιμάζουμε το σιρόπι, βάζοντας όλα τα υλικά του σε ένα κατσαρολάκι να πάρουν λίγες βράσεις, για 2-3 λεπτά.

Μόλις βγεί η πίτα, τη σιροπιάζουμε με το χλιαρό σιρόπι.

Αφήνουμε να «τραβήξει» πριν κόψουμε για να τη σερβίρουμε.