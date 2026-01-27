Συνταγή για τη viral πίτα wrap γεμάτη πρωτεΐνη

Νόστιμη και αθώα συνταγή, για όσους θέλουν να μειώσουν τους υδατάνθρακες στην διατροφή τους ή αποφεύγουν την γλουτένη.
Επίσης, γρήγορη συνταγή και υγιεινή, με μόλις 2 υλικά.
Τυρί cottage και αυγά.
Μας δίνει ένα λεπτό flat bread, σαν τορτίγια, ιδανικό για σάντουιτς, κεμπάπ και όλα τα τυλιχτά.
Μπορούμε να αρωματίσουμε με πάπρικα, κουρκουμά, ρίγανη ή ό,τι μας αρέσει.
Πρωτεϊνούχο wrap
Υλικά:
- 1 κούπα τυρί cottage (μία συσκευασία)
- 2 αυγά
- αλάτι – πιπέρι – ρίγανη (κατά βούληση)
Εκτέλεση:
Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ ή στο μούλτι και τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό.
Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώνουμε το μείγμα με σπάτουλα.
Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα, για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.
Αφήνουμε να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσουμε.