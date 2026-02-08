Tasteit

Συνταγή για το ντρέσινγκ που θα θέλετε να βάζετε σε κάθε φαγητό

Κρεμώδες και γλυκόξινο
Κρεμώδες ντρεσινγκ με σφένδαμο

Ηλιάνα Σκιαδά

Τι κάνει αυτό το ντρέσινγκ τόσο καλό, που θα θέλετε να το πιείτε με το καλαμάκι;

Είναι ένας τέλειος συνδυασμός γεύσεων, όπου ισορροπούν το βαλσάμικο ξύδι, η μουστάρδα ντιζόν το σιρόπι σφενδάμου, η σάλτσα σόγιας και μερικά ακόμη υλικά.

Μετράτε, τα υλικά τα βάζετε όλα σε ένα βαζάκι και ανακινείτε μέχρι να γίνει ένα όμορφο γαλάκτωμα.

Αυτό το κρεμώδες ντρέσινγκ με σφένδαμο ετοιμάζεται τόσο εύκολα και γρήγορα και έχει τόσο απλά υλικά, που πάντα το προτιμώ από ένα ντρέσινγκ του εμπορίου.

Τα έτοιμα ντρέσινγκ συχνά περιέχουν ζάχαρη, συντηρητικά και σταθεροποιητές, ενώ αυτό παίρνει φυσική γλυκύτητα από το σιρόπι σφενδάμου

Κρεμώδες dressing με σφένδαμο και βαλσαμικό

Υλικά για 2/3 φλιτζανιού ντρέσινγκ (4 έως 6 μερίδες):

  • 1/4 φλ. ελαιόλαδο
  • 2 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι
  • 2 κ.σ. μαγιονέζα
  • 2 κ.γ. μουστάρδα ντιζόν
  • 4 κ.γ. σιρόπι σφενδάμου
  • 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας
  • 1/4 κ.γ. σκόνη σκόρδου
  • 1/4 κ.γ. αλάτι 
  • 1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε ένα βάζάκι βάζουμε το ελαιόλαδο, το βαλσαμικό ξύδι, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το σιρόπι σφενδάμου, τη σάλτσα σόγιας, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι και το πιπέρι και ανακινούμε δυνατά μέχρι να γαλακτωματοποιηθεί το ντρέσινγκ.

Σερβίρουμε με τα αγαπημένα μας λαχανικά σαλάτας, αλλά και ψητά ή βραστά λαχανικά. Επίσης ταιριάζει με όλα τα κρέατα και ψαρικά.

Διατηρείται στο ψυγείο, μια εβδομάδα, κλεισμένο αεροστεγώς με το καπάκι.

