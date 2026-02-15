Συνταγή για τορτελίνια φούρνου με μπρόκολο και παρμεζάνα

Τα τορτελίνια, ήταν από τα πρώτα ζυμαρικά που άρχισα να μαγειρεύω, όταν ήμουν στη εφηβεία, γιατί ήταν τα αγαπημένα μου.

Ακόμη έχω φετίχ με αυτό το ζυμαρικό και το φτιάχνω, συχνά με πολλές παραλλαγές, στην παρέα, των εφήβων, της κόρης μου.

Όποιο λαχανικό και να κρύψει κάποιος, μέσα στο πυρέξ, με τα τορτελίνια, θα περάσει και θα καταναλωθεί, χωρίς διαμαρτυρίες.

Η συγκεκριμένη συνταγή περιλαμβάνει μπρόκολο και ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό, παρμεζάνα και μοτσαρέλα.

Καθόλου κρέμα γάλακτος, κατά συνέπεια, βγαίνει ελαφρύ και αρωματικό το πιάτο.

Τορτελίνια φούρνου με μπρόκολο

Υλικά:

500 γρ. τορτελίνια με γέμιση τυριού

50 γρ. ελαιόλαδο

180 γρ. κρεμμύδι τριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες

500 γρ. μπρόκολο σε φουντίτσες

480 γρ. έτοιμη σάλτσα ντομάτας

10 φύλλα φρέσκου βασιλικού ψιλοκομμένα

μια πρέζα ρίγανη ξερή

300 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι – πιπέρι

250 γρ. ζωμό λαχανικών (ψυγείου)

150 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς.

Σε μία κατσαρόλα βράζουμε τα τορτελίνια για 2 – 3 λεπτά, τα στραγγίζουμε, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε στην άκρη.

Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο ελαιόλαδο για 4 – 5 λεπτά.

Ρίχνουμε το μπρόκολο, τα ντοματίνια και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά, αδειάζουμε τη σάλτσα ντομάτας, και προσθέτουμε το βασιλικό και τη ρίγανη.

Προσθέτουμε την παρμεζάνα, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε, τέλος, τα τορτελίνια στην σάλτσα.

Στρώνουμε τα τορτελίνια, σε ένα πυρέξ, ρίχνουμε τον ζωμό και πασπαλίζουμε τριμμένη μοτσαρέλα.

Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 20 λεπτά, ύστερα, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε 5 λεπτά, να ροδίσει ελαφρά το τυρί.