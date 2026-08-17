Συνταγή για τραγανά καλαμαράκια με κρούστα από σιμιγδάλι και μαγιονέζα λάιμ

Το «παιχνίδι του καλαμαριού» παίζεται διαχρονικά, σε όλες τις ταβέρνες, σε κάθε τραπέζι, κάθε καλοκαίρι ή χειμώνα με καλοκαιριά.

Δηλαδή όλες τις εποχές, μας αρέσει να τρώμε τηγανητά καλαμαράκια, σε όλες τις ηλικίες.

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Η κρούστα και η τραγανότητα στο τηγανητό καλαμάρι, είναι το ζητούμενο κάθε φορά.

Η επιλογή του ψιλού σιμιγδαλιού, μαζί με αλεύρι, δεν είναι τυχαία, γιατί έτσι το καλαμάρι δεν απορροφά υπερβολικό λάδι και η τραγανότητα διαρκεί.

Το κλειδί είναι το γρήγορο τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες.

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Τραγανά καλαμαράκια με κρούστα από σιμιγδάλι

Υλικά:

800 γρ. καλαμάρια (καθαρισμένα, κομμένα σε ροδέλες πάχους 1,5 εκ.)

150 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. αλάτι ψιλό

2 γρ. πιπέρι λευκό

1.000 γρ. ηλιέλαιο (για το τηγάνισμα)

Για τη μαγιονέζα lime:

200 γρ. μαγιονέζα (κατά προτίμηση σπιτική)

20 γρ. χυμό lime

5 γρ. ξύσμα lime

2 γρ. φρέσκο τζίντζερ (τριμμένο – προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε την προετοιμασία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο στέγνωμα του καλαμαριού.

Αφού πλύνουμε και κόψουμε τα καλαμάρια, τα τοποθετούμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα πιέζουμε σχολαστικά ώστε να απομακρύνουμε κάθε ίχνος υγρασίας.

Αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο για να κολλήσει σωστά η κρούστα.

Σε ένα μεγάλο μπολ ή σε μια καθαρή σακούλα τροφίμων, αναμειγνύουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, το αλάτι και το λευκό πιπέρι.

Ρίχνουμε μέσα τα στεγνά καλαμαράκια και τα ανακινούμε καλά, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ροδέλα έχει καλυφθεί ομοιόμορφα από το μείγμα.

Στη συνέχεια, τα τινάζουμε με τα χέρια για να απομακρύνουμε το περιττό αλεύρι και σιμιγδάλι.

Σε ένα βαθύ τηγάνι ή φριτέζα, ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει τους 180°C.

Τηγανίζουμε τα καλαμαράκια σε δόσεις, φροντίζοντας να μην υπερφορτώνουμε το σκεύος, καθώς αυτό θα προκαλούσε απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έτσι «αντίο» τραγανά καλαμαράκια.

Χρειαζόμαστε μόλις 2-3 λεπτά μέχρι η κρούστα να πάρει ένα ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα.

Αφαιρούμε τα καλαμαράκια με μια τρυπητή κουτάλα και τα τοποθετούμε σε ένα σκεύος στρωμένο με απορροφητικό χαρτί για να απομακρυνθεί το λάδι.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε τη σάλτσα αναμειγνύοντας σε ένα μικρό μπολ τη μαγιονέζα, τον χυμό και το ξύσμα lime, καθώς και το τζίντζερ αν το χρησιμοποιήσουμε. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Σερβίρουμε τα καλαμαράκια αμέσως όσο είναι καυτά, με τη δροσερή μαγιονέζα.