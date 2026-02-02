Συνταγή για τραγανές μπουκιές κοτόπουλου σαν pop corn

Μόνο και μόνο ο τίτλος, της συνταγής, περιλαμβάνει λέξεις, που είναι κλειδί για την επιτυχία της: τραγανό, κοτόπουλο και pop corn.

Αυτές οι μπουκιές, από στήθος κατόπουλου, τρώγονται σαν καραμελάκια.

Το πανάρισμα είναι το κλασικό: αλεύρι, αυγό, φρυγανιά.

Το μαγείρεμά του, γίνεται στο τηγάνι αλλά και στον φούρνο, σενάριο που επιλέγω τις περισσότερες φορές, γιατί είναι πιο εύκολο και πιο ελαφρύ.

Τις σερβίρουμε, με όποια σάλτσα μας αρέσει, αλλά, θεωρώ, η κέτσαπ ταιριάζει πολύ.

Κοτόπουλο popcorn

Υλικά:

4 φιλέτα από στήθος κοτόπουλου

480 γρ. γάλα

30 γρ. λευκό ξύδι

130 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. αλάτι

10 γρ. καρύκευμα για κοτόπουλο

5 αυγά

200 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα και το ξύδι, ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη για λίγα λεπτά.

Θέλουμε να υποκαταστήσουμε το ξινόγαλα, που βάζουν οι Αμερικάνοι και γι’αυτό μην τρομάξετε που θα φαίνεται «κομμένο» το γάλα, με το ξύδι.

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές, σαν ποπ κορν.

Ρίχνουμε τα κομμάτια στο γάλα, σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστούν στο ψυγείο, τουλάχιστον για 2 ώρες και έως όλη τη νύχτα.

Χτυπάμε τα αυγά σε ένα βαθύ πιάτο, σε ένα άλλο βάζουμε το αλεύρι και σε ένα τρίτο τη φρυγανιά.

Με τρυπητή κουτάλα βγάζουμε το κοτόπουλο από τη μαρινάδα και το καρυκεύουμε με αλάτι και τη σκόνη με το μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο.

Περνάμε τα κομμάτια πρωτα, από το αλεύρι, ύστερα από το αυγό και τέλος, από τη φρυγανιά.



Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς στον αέρα ή στο air fryer στους 200 βαθμούς, για 10 λεπτά.

Σερβίρουμε με κέτσαπ.