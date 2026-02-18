Συνταγή για τραγανές σησαμογκοφρέτες με μπανάνα

Βασικά έχει μόλις δύο υλικά: σουσάμι και μπανάνα.

Με αυτά φτιάχνουμε μια τραγανή γκοφρέτα σαν παστέλι, που είναι το απόλυτα χορταστικό και ωφέλιμο σνάκ.

Είναι η απάντηση στη βαρετή ρυζογκοφρέτα και βέβαια η αθώα εκδοχή του μπισκότου και του κέικ.

Συνοδεύει τέλεια τον καφέ και είναι απίστευτα εύκολο να γίνει.

Δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη ικανότητα ή ειδικό εξοπλισμό κουζίνας, ούτε μετρήματα και πολλή αναμονή.

Σησαμογκοφρέτες με μπανάνα

Υλικά:

2 μέτριες ώριμες μπανάνες ώριμες

2 φλυτζάνια σουσάμι (288 γρ.)

1 κ.σ. εσάνς βανίλιας

1 πρέζα αλάτο

λίγο φυτικό λάδι για το άλειμμα του ταψιού

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε ένα μικρό ρηχό ταψί με λαδόκολλα ή το λαδώνουμε ελαφρά.

Κόβουμε τις μπανάνες και τις πολτοποιούμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πουρές.

Προσθέτουμε τη βανίλια και σταδιακά ενσωματώνουμε το σουσάμι, ανακατεύοντας μέχρι να σχηματιστεί ομοιογενές, σφιχτό μείγμα που να μπορούμε να πλάσουμε.

Σχηματίζουμε στρογγυλό σχήμα σε μεταλλικά τσέρκια ή τοποθετούμε το μείγμα ενιαίο στο ταψί, πιέζοντας καλά. Το κράκερ δεν θα φουσκώσει, οπότε δίνουμε το ύψος που μας αρέσει, τώρα.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά στους 175°C, έως ότου το επιφάνειά του γίνει τραγανή και ροδίσει.

Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν το κόψουμε, αν το βάλαμε στο ταψί, σε ενιαίο σχήμα.