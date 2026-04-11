Συνταγή για τυρόπιτα με φέτα και κίτρινο τυρί

Η τυρόπιτα είναι από τις πιο αγαπημένες πίτες της ελληνικής κουζίνας.

Έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση και διαχρονική παρουσία στο καθημερινό, αλλά και στο γιορτινό τραπέζι.

Τυρόπιτες σε διάφορες εκδοχές βρίσκουμε από τα χωριά και τα νησιά, μέχρι τα αστικά κέντρα.

Η παρακάτω συνταγή προσφέρει αποτέλεσμα τραγανό εξωτερικά και πλούσιο, κρεμώδες εσωτερικά.

Είναι σίγουρος νικητής και για το Πασχαλινό τραπέζι.

Τυρόπιτα με σφολιάτα

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο σφολιάτας ψυγείου

400 γρ. φέτα τριμμένη

200 γρ. τυρί κίτρινο τριμμένο

200 ml γάλα

3 αυγά

πιπέρι

1 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη θρυμματισμένη φέτα, το κίτρινο τυρί, τα αυγά, το γάλα και το πιπέρι.

Στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας στο βουτυρωμένο ταψί και αδειάζουμε τη γέμιση.

Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και αλείφουμε με το υπόλοιπο βούτυρο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά.