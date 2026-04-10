Συνταγή για vegan τσουρέκια με κολοκύθα

Τα vegan τσουρέκια με κολοκύθα συνδυάζουν την παραδοσιακή γλυκιά υφή του τσουρεκιού με την απαλή γεύση και το ζωηρό κίτρινο χρώμα.

Είναι ιδανικά για όσους κρατούν νηστεία ή αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα.

Δεν υστερεί σε τίποτα από ένα αφράτο και καλό, πασχαλινό τσουρέκι.

Η κολοκύθα προσθέτει φυσική γλυκύτητα και υγρασία στη ζύμη, ενώ το μαχλέπι, το κακουλέ και η μαστίχα δίνουν το χαρακτηριστικό αρωματικό προφίλ που έχει το παραδοσιακό τσουρέκι.

Τα τσουρέκια μας διατηρούνται μαλακά για μέρες.

Vegan τσουρέκια με κολοκύθα

Υλικά για 2 μεγάλα τσουρέκια:

4 κ.γ. μαγιά σε σκόνη

1/4 φλ. νερό ή φυτικό γάλα (χλιαρό, για τη μαγιά)

1/4 φλ. χυμό πορτοκάλι

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 1/2 φλ. ζάχαρη

1/2 φλ. σπορέλαιο

1/2 κ.γ. κακουλέ (κάρδαμο)

3 κ.γ. μαχλέπι (τριμμένο ή σκόνη)

δάκρυα μαστίχας, κοπανισμένα

1/4 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. φυτικό βούτυρο, λιωμένο

2 φλ. πολτός από βρασμένη κίτρινη κολοκύθα, καλά στραγγισμένος

1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι

Για τη διακόσμηση:

λίγο φυτικό γάλα για άλειμμα

αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση:

Σε μπολ διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό ή φυτικό γάλα (1/4 φλ.) με 1 κουταλιά της σούπας από τη ζάχαρη και αφήνουμε 5–10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Σε μικρό γουδί ή με μαχαίρι κάνουμε σκόνη τα δάκρυα μαστίχας. Αναμειγνύουμε το μαχλέπι, το κακουλέ και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τον πολτό κολοκύθας, τον υπόλοιπο χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη, το σπορέλαιο και το μείγμα αρωματικών. Προσθέτουμε τη φουσκωμένη μαγιά και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε σιγά-σιγά το αλεύρι και το αλάτι στο υγρό μείγμα, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα και μετά με τα χέρια. Όταν η ζύμη σφίξει, τη μεταφέρουμε σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώνουμε 10–15 λεπτά μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα μεγάλο μπολ με το λιωμένο φυτικό βούτυρο, βρέχουμε και τα χέρια μας με λίγο βούτυρο και τοποθετούμε τη ζύμη μέσα.

Σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη ή πετσέτα και αφήνουμε σε ζεστό σημείο για 1,5 ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί.

Μετά από αυτή την αναμονή, ξεφουσκώνουμε ελαφρά και χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη για 2 μεγάλα τσουρέκια.

Πλάθουμε λωρίδες και πλέκουμε τα τσουρέκια ως συνήθως (τριπλή πλεξούδα). Τοποθετούμε σε ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα.

Σκεπάζουμε ξανά και αφήνουμε 45 λεπτά να φουσκώσουν ξανά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Αλείφουμε τα τσουρέκια με φυτικό γάλα και πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα.

Ψήνουμε 25–35 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα και χτυπώντας την κάτω πλευρά, να ακούγεται κούφιο. Αν ροδίσουν πολύ γρήγορα, καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο.

Αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα. Διατηρούμε σκεπασμένα σε δοχείο ή σακούλα τροφίμων για να παραμείνουν μαλακά.