Συνταγή για χιώτικα Πασχαλινά κουλουράκια με γεύση τσουρέκι

Φυσικά με άρωμα μαστίχας
Ηλιάνα Σκιαδά

Από τα πιο ευωδιαστά κουλουράκια που θα δοκιμάσετε.

Με καταγωγή από τη Χίο και εξωτικά αρώματα.

Μοσχοβολούν, μαστίχα και ανατολίτικο κακουλέ, με αποτέλεσμα να θυμίζουν έντονα τσουρέκι.

Τα κουλουράκια πασπαλίζονται με καστανή ζάχαρη πριν το ψήσιμο.

Αυτό το Πάσχα φτιάξτε κάτι διαφορετικό, απίστευτα νόστιμο και αρωματικό.

Πασχαλινά κουλουράκια με μαστίχα

Υλικά για 25-30 κομμάτια ανάλογα με το μέγεθος:

  • 700 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 10 γρ. μπέικιν πάουντερ
  • 1/4 κ.γ. μαγειρική σόδα
  • 1/2 κ.γ. μαστίχα Χίου 
  • 1/3 κ.γ κακουλέ (τριμμένο)
  • 50 ml φρέσκο γάλα, χλιαρό
  • 20 ml λικέρ μαστίχα
  • 2 αυγά ολόκληρα
  • 1 ασπράδι αυγού
  • 170 γρ. ζάχαρη
  • 150 γρ. βούτυρο αγελάδος μαλακό
  • 2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε χτυπώντας σε μαρέγκα το ένα ασπράδι και αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστούμε.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, τη μαστίχα, που έχουμε κοπανίσει μαζί με 1 κουταλάκι του γλυκού από το αλεύρι και το κακουλέ.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε τα αυγά και τη ζάχαρη και τα χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το βούτυρο, το λικέρ μαστίχας και το γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα, μέχρι να ενσωματωθούν.

Βγάζουμε από το μίξερ το σύρμα και βάζουμε τον γάντζο, για να φτιάξουμε τη ζύμη. Συνεχίζουμε το χτύπημα, ρίχνοντας σταδιακά το μείγμα αλευριού, μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη.

Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 180° C και στρώνουµε µε λαδόκολλα ένα ρηχό ταψί.

Πλάθουµε κουλουράκια σε όποιο σχήμα θέλουμε, τα τοποθετούμε στο ταψί, με μικρή απόσταση µεταξύ τους.

Τα αλείφουµε µε τη μαρέγκα, τα πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη και τα ψήνουµε για περίπου 20 λεπτά.

