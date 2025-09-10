Συνταγή για χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στον φούρνο

Ένα κατεξοχήν μαμαδίστικο φαγητό, που μελώνει στον φούρνο.

Ετοιμάζεται μέσα σε ένα ταψί χωρίς καμία προετοιμασία και αν κόψουμε τις πατάτες μικρές, τότε θα ψηθούν στον ίδιο χρόνο με το κρέας.

Αν θέλετε μπορείτε να χαράξετε περιμετρικά με το μαχαίρι τις μπριζόλες στα σκληρά σημεία λίπους για να βγει γεύση στο ταψί.

Μια ντοματοσαλάτα είναι αυτό που χρειάζεται αυτό το φαγητό και φρέσκο ψωμάκι.

Αν είστε μερακλήδες, φτιάξτε μια σως φέτας, που ταιριάζει επίσης απίστευτα, γευστικά.

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες

Υλικά:

1 φλ. ελαιόλαδο

χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι

2 σκελίδες σκόρδο

1,5 κιλό πατάτες κομμένες σε μικρά κυβάκια

1,5 κιλό χοντροκομμένες χοιρινές μπριζόλες (με κόκκαλο ή λαιμού)

αλάτι – πιπέρι

1 ποτήρι νερό

ρίγανη αποξηραμένη

Εκτέλεση:

Χτυπάμε στο μούλτι το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, την μουστάρδα, το μέλι και το σκόρδο.

Βάζουμε σε γάστρα ή σε ταψί, τις πατάτες και τις μπριζόλες και περιχύνουμε με τη σάλτσα.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και νερό, σκεπάζουμε με καπάκι τη γάστρα ή με αλουμινόχαρτο το ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 50 λεπτά.

Βγάζουμε το σκέπασμα και ψήνουμε για ακόμη 30 λεπτά, να πάρει χρώμα το φαγητό μας.

Αν μας αρέσει, βάζουμε λίγη ρίγανη, στο τέλος, όμως, για να μην πικρίσει το φαγητό.