Συνταγή για χοιρινό κοντοσούβλι για το Πασχαλινό τραπέζι

Εδώ, “team χοιρινό“, ακόμη και το Πάσχα. Δηλαδή γυρίζουμε την πλάτη στο αρνί, για ένα τρυφερό κοντοσούβλι.

Και επειδή υπάρχει, κοινό για το ζουμερό χοιρινό κρέας με πιπεριές και κρεμμύδια, πάμε να δούμε πώς το ετοιμάζουμε στο σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το πλούσιο, χοιρινό κοντοσούβλι, έχει και κομμάτια λιπαρής παντσέτας προκειμένου να παραμείνει ζουμερό.

Σημαντικό ρόλο, παίζει και η μαρινάδα που θα βάλουμε τα κομμάτια του κρέατος, για να μαλακώσει και να αρωματιστεί.

Με αυτήν θα «βρέχουμε» το χοιρινό και κατά το ψήσιμο για να καραμελώσει εξωτερικά χωρίς να στεγνώσει το εσωτερικό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χοιρινό κοντοσούβλι

Υλικά:

2 κιλά χοιρινό λαιμό χωρίς κόκκαλα, κομμένο σε χοντρούς κύβους

1 κιλό παντσέτα, κομμένη σε μεγάλα κομμάτια

4 πιπεριές (κόκκινες/πράσινες), κομμένες σε χοντρά κομμάτια

3 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε χοντρές φέτες

Για τη μαρινάδα:

100 ml λευκό ξύδι

100 ml λευκό κρασί

100 ml ελαιόλαδο

2 κ.σ. μουστάρδα (κατά προτίμηση Dijon)

2 κ.γ. πάπρικα

2 κ.γ. σκόρδο σκόνη

2 κ.γ. ζάχαρη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κ.γ. ρίγανη (ξηρή)

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ ή σακούλα τροφίμων ανακατεύουμε το ξύδι, το ελαιόλαδο, το κρασί, τη μουστάρδα, την πάπρικα, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, το σκόρδο και τη ζάχαρη, μέχρι να γίνουν ομοιογενές γαλάκτωμα.

Βάζουμε τα κομμάτια χοιρινού και παντσέτας στο μπολ/σακούλα, ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν από τη μαρινάδα και αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 3–4 ώρες, ιδανικά όλη τη νύχτα.

Κόβουμε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια, τα αλατοπιπερώνουμε και τα κρατάμε στην άκρη για το πέρασμα στη σούβλα.

Αν ψήνουμε στον φούρνο, προθερμαίνουμε στους 200°C.

Περνάμε τα κομμάτια σε σούβλα, εναλλάξ με τα λαχανικά.

Αν το βάλουμε σε μπάρμπεκιου, ψήνουμε 20 λεπτά, ανά πλευρά, ανάλογα με το πάχος, γυρίζοντας συχνά και αλείφοντας με λίγη μαρινάδα για να πάρουν ωραίο γλάσο και να μην στεγνώσουν.

Για τον φούρνο, τοποθετούμε σε ταψί με σχάρα για να στραγγίζει το λίπος, περίπου 1 ώρα, ανάλογα με το μέγεθος, γυρίζοντας και αλείφοντας 1–2 φορές. Χρησιμοποιούμε grill στο τέλος για 2–3 λεπτά, αν θέλουμε πιο τραγανή κρούστα.

Όπως και να ψήσουμε, αφήνουμε το κρέας 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί ώστε να αναδιανεμηθούν οι χυμοί. Σερβίρουμε σε κομμάτια με κρεμμύδια φρεσκοκομμένα σε λεπτές φέτες και ψιλοκομμένο μαϊντανό.