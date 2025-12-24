Συνταγή για χοιρινό με μανιτάρια και κασέρι στη γάστρα

Αυτό είναι ένα φαγητό που θα ικανοποιήσει τους περισσότερους.

Έχει πολύ απλά υλικά και γίνεται από όποιον αποφασίσει να το φτιάξει, απλά και εύκολα.

Μπορείτε να το σερβίρετε σε ένα τραπέζι με φίλους αλλά και σε ένα γιορτινό δείπνο.

Θα έχει πάντα το πλεονέκτημα της σπιτικής θαπλωρής και της άνετης γεύσης.

Όλες οι γαρνιτούρες ταιριάζουν, ακόμη και ένα φρυγανισμένο σκορδόψωμο.

Χοιρινό με μανιτάρια στη γάστρα

Υλικά:

1.5 κιλό χοιρινό μπούτι με μικρά κομμάτια

1 κονσέρβα τεμαχισμένα μανιτάρια

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1/2 φλ. κονιάκ

2 μεγάλα κρεμμύδια σε ροδέλες

1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ

250 γρ. κασέρι σε κύβους

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε το κρέας, το αλατοπιπερώνουμε και το σοτάρουμε με το μισό ελαιόλαδο.

Σε άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε τα κρεμμύδια με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2-3 λεπτά.

Εν συνεχεία βάζουμε τη ντομάτα και βράζουμε την σάλτσα για 10 λεπτά περίπου σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε τα κομματάκια χοιρινού και το κονιάκ.

Αφήνουμε για 20 λεπτά τουλάχιστον το φαγητό να βράσει και αφού το χοιρινό, έχει σχεδόν ψηθεί, ρίχνουμε το φαγητό σε ένα πήλινη γάστρα ή σε ένα πυρέξ.

Προσθέτουμε το τυρί κομμένο σε μικρούς κύβους και ψήνουμε το φαγητό στους 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί.

Σερβίρουμε με ρύζι, πουρέ ή πατάτες τηγανητές.