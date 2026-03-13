Συνταγή για χταπόδι με πατάτες στη γάστρα

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως μέσα στη νηστεία της Σαρακοστής, μπορούμε να φάμε λάδι, αλλά θέλουμε ένα πιο ιδιαίτερο πιάτο.

Το χταπόδι με πατάτες στη γάστρα ανήκει στις αγαπημένες νηστίσιμες συνταγές της καλογερικής μαγειρικής.

Όλη η γεύση βρίσκεται στη σάλτσα από ντομάτα, μπαχαρικά και μπόλικο ελαιόλαδο.

Μέσα σε αυτήν μελώνει το φαγάκι μας.

Και όπως έμαθα προσφάτως, τις ημέρες της νηστείας που τρώμε λάδι, πίνουμε και κρασί.

Χταπόδι με πατάτες στη γάστρα

Υλικά:

1 χταπόδι (1 κιλό) καθαρισμένο ολόκληρο

2 φύλλα δάφνης

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες κυδωνάτες

4 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο, σε φετούλες

1 κ.σ. ντοματοπελτές

2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 πρέζα κανέλα σε σκόνη

1 πρέζα κύμινο

1 πρέζα γλυκό κόκκινο πιπέρι

1 κ.σ. ρίγανη ξερή

200 ml ελαιόλαδο

αλάτι-φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε το χταπόδι σε κατσαρόλα που το χωράει ολόκληρο, με τα φύλλα δάφνης, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 50 λεπτά μέχρι να μισο-μαλακώσει. Προσθέτουμε νερό αν χρειαστεί και κρατάμε 1 φλιτζάνι από τον ζωμό.

Βγάζουμε το χταπόδι, κόβουμε σε κομμάτια και αφήνουμε στην άκρη.

Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια 10–15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε τις πατάτες, ανακατεύουμε 1–2 λεπτά να λαδωθούν καλά.

Ρίχνουμε το χταποδόζουμο, 750 ml νερό, αλατοπίπερο, το σκόρδο, τον πελτέ, την τριμμένη ντομάτα και τα μπαχαρικά/μυρωδικά.

Αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε γάστρα και βάζουμε και το χταπόδι.

Βάζουμε τη γάστρα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 βαθμούς για 40 – 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να μελώσουν οι πατάτες.

Δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με σαλάτα από βραστά χόρτα, με μπόλικο λεμόνι και φρέσκο ψωμί.