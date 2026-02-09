Tasteit

Συνταγή για υγιεινό τιραμισού με σπόρους chia και γιαούρτι

Στο ψυγείο όλη τη νύχτα
Tiramisu chia pudding in a glass cup on a white plate with a spoon, garnished with cocoa powder, set on a brown surface with a sieve and cocoa powder in the background
Ηλιάνα Σκιαδά

Το Chia Tiramisu είναι μια ελαφριά, γρήγορη και θρεπτική εκδοχή του κλασικού γλυκού, χωρίς την βαριά κρέμα μασκαρπόνε.

Είναι ιδανικό για πρωινό, σνακ ή ελαφρύ επιδόρπιο. Συνδυάζει την πλούσια γεύση του καφέ με την κρεμώδη υφή του στραγγιστού γιαουρτιού και τραγανούς σπόρους chia.

Ο δυνατός καφές χαρίζει την απαραίτητη ένταση και το αγαπημένο άρωμα.

Μπορούμε να το σερβίρουμε σε brunch ή για κλείσιμο σε ένα γεύμα.

Θα σαγηνεύσει χωρίς ενοχές.

Chia Tiramisu

Υλικά:

  • 2 κ.σ. σπόροι chia
  • ⅔ φλιτζανιού στραγγιστό γιαούρτι
  • ¼ φλιτζανιού δυνατός καφές (κρύος ή σε θερμοκρασία δωματίου)
  • 2–3 κ.σ στραγγιστό γιαούρτι για επικάλυψη
  • κακάο σε σκόνη για ελαφρύ πασπάλισμα (περίπου 1–2 κ.γ.)

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε καλά τους σπόρους chia με τα ⅔ φλιτζανιού γιαούρτι και τον κρύο καφέ μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Αφήνουμε το μείγμα λίγα λεπτά, ανακατεύουμε ξανά ώστε να μην σβολιάσουν οι σπόροι και βάζουμε σε ένα μπολ.

Απλώνουμε από πάνω μια λεπτή στρώση με 2–3 κουταλιές γιαουρτιού για κρεμώδη υφή.

Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες — ή καλύτερα όλη τη νύχτα — μέχρι να «δέσει» το tiramisu.

Πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με κακάο σε σκόνη.

