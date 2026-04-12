Συνταγή για ζουμερό πιλάφι με τη μαγειρίτσα που περίσσεψε

Θα μετατρέψουμε την μαγειρίτσα που περίσσεψε σε ένα απλό και νόστιμο πιάτο με ρύζι, σαν γρήγορο ριζότο.

Το πιάτο κρατάει τα αρώματα της μαγειρίτσας αλλά γίνεται πιο ελαφρύ και χορταστικό χάρη στο ρύζι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος μας είναι να πετύχουμε κρεμώδη αλλά όχι λασπωτή υφή.

Θα δουλέψουμε με σωστή αναλογία υγρών, γρήγορο σοτάρισμα με βούτυρο και θα τελειώσουμε με φρέσκο άνηθο και πιπέρι.

Αν η μαγειρίτσα ήταν πολύ πικάντικη ή αλμυρή, προσθέτουμε λίγο επιπλέον νερό ή ζωμό και φέρνουμε το λεμόνι στο γούστο μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζουμερό πιλάφι με τη μαγειρίτσα που περίσσεψε

Υλικά:

3 κούπες μαγειρίτσα (υγρά + κομμάτια)

1 1/2 κούπα ρύζι parboiled

3 κούπες νερό ή ζωμό (επιπλέον αν χρειαστεί)

1 κ.σ. βούτυρο

2–3 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος (προσαρμόζουμε)

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά προτίμηση

αλάτι κατά βούληση (δοκιμάζουμε, η μαγειρίτσα συχνά είναι αλατισμένη)

λίγος χυμός λεμονιού για φρεσκάδα ή λίγες σταγόνες ελαιόλαδο στο τελείωμα

Εκτέλεση:

Αν η μαγειρίτσα έχει μεγάλα κομμάτια κρέατος, ψιλοκόβουμε ώστε να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος. Στραγγίζουμε την περίσσεια υγρών αν είναι υπερβολική, κρατώντας όμως μαζί με νερό ή ζωμό, συνολικά 3 κούπες.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ρύζι και το ανακατεύουμε 1–2 λεπτά μέχρι να γυαλίσει και να καλυφθεί από το βούτυρο — αυτό βοηθά τον κόκκο να διατηρήσει τη δομή του.

Ρίχνουμε την ψιλοκομμένη μαγειρίτσα με τα υγρά της, στην κατσαρόλα μαζί με το υπόλοιπο νερό ώστε το συνολικό υγρό να καλύπτει περίπου 1–1,5 εκατοστά πάνω από το ρύζι. Ανακατεύουμε απαλά.

Φέρνουμε σε βρασμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο και σιγοβράζουμε χωρίς καπάκι για 12–18 λεπτά (ανάλογα με το ρύζι), μέχρι να έχει απορροφήσει τα υγρά και να είναι αφράτο αλλά όχι μαλακό υπερβολικά. Αν το υγρό τελειώσει πριν το ρύζι μαγειρευτεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό, σταδιακά.

Δοκιμάζουμε το ρύζι για υφή. Αν θέλουμε πιο κρεμώδες αποτέλεσμα, σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε μικρό κομμάτι βούτυρο ή λίγες κουταλιές ελαιόλαδου ή ζωμού και ανακατεύουμε γρήγορα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το αλάτι, αν χρειάζεται.

Προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού για φρεσκάδα και λίγο ελαιόλαδο.

Σερβίρουμε ζεστό, σε βαθιά πιάτα, με επιπλέον άνηθο και πιπέρι στο τέλος.