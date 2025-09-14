Συνταγή για ζυμαρικά paccheri με κρεμώδη σάλτσα ραγού λουκάνικου

Τα paccheri, είναι ζυμαρικά που δεν τα γνωρίζουμε ευρέως. Τα τρώμε στα εστιατόρια, αλλά δεν κυκλοφορούν στην μαζική αγορά.

Είναι στο μέγεθος, σαν το 1/3 από το κανελόνι, σωληνωτά και χορταστικά. Μαζεύουν μέσα τη σάλτσα και η κάθε μπουκιά γίνεται ακόμη πιο νόστιμη.

Αν τα βρείτε σε κάποιο κατάστημα, θα είναι μια αποκάλυψη, αν όχι, αυτή η συνταγή γίνεται και με ριγκατόνι.

Η σάλτσα γίνεται ταυτόχρονα με τα ζυμαρικά, οπότε μπορείτε να απολαμβάνετε σε λίγα λεπτά.

Τα paccheri, βράζουν σχετικά γρήγορα, οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες του πακέτου και τοποθετήστε τα στη σάλτσα απαλά, χωρίς ανακατέματα, για να μην σπάσουν.

Paccheri με ραγού λουκάνικο

Υλικά:

500γρ. ζυμαρικά paccheri

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο

1 μέτριο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

4 σκελίδες σκόρδο, λεπτές φέτες

1 κ.γ. μπούκοβο

280 γραμμάρια χωριάτικο λουκάνικο, χωρίς τη μεμβράνη

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 1/2 κ.σ. αλάτι

1 1/4 φλιτζανιού νερό από τα ζυμαρικά (θα το κρατήσετε ακριβώς πριν στραγγίξετε τα ζυμαρικά)

2/3 φλιτζανιού κρέμα γάλακτος

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

παρμεζάνα για το σερβίρισμα

φρέσκος βασιλικός, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βράζουμε το νερό για τα ζυμαρικά.

Ταυτόχρονα τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Μόλις λιώσουν, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε μέχρι το κρεμμύδι να γίνει διάφανο και ελαφρώς μαλακό, περίπου 5 λεπτά.

Βάζουμε τις νιφάδες μπούκοβο και μαγειρεύουμε για άλλο ένα λεπτό. Σπάμε το λουκάνικο, στο τηγάνι καθώς μαγειρεύεται για 5 λεπτά.

Τρίβουμε τον πελτέ στο τηγάνι και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Ταυτόχρονα αλατίζουμε το νερό των ζυμαρικών και τα ρίχνουμε, ανακατεύοντας για 8 λεπτά, περίπου. Λίγα λεπτά πριν βράσουν τα ζυμαρικά, κρατάμε 1 φλιτζάνι νερό από την κατσαρόλα.

Ρίχνουμε στο ραγού το νερό των ζυμαρικών και την κρέμα γάλακτος. Με τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε τα ζυμαρικά απευθείας στην κατσαρόλα με το ραγού. Κουνάμε την κατσαρόλα να καλυφθούν τα ζυμαρικά με τη σάλτσα.

Σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας με μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και βασιλικό.