Τα νέα μενού Pelagos On Tour «Best Of» και τα Summer Highlights του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens απογειώνουν το καλοκαίρι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Απόλυτη χαλάρωση σε παραλίες λουσμένες από φως και τιρκουάζ κύματα. Συναρπαστικά θαλάσσια σπορ στον Σαρωνικό. Μαγεία της αρχαίας ιστορίας μόλις λίγα λεπτά μακριά. Με τρεις ιδιωτικές παραλίες, το πεντάστερο παραθαλάσσιο θέρετρο των 75 στρεμμάτων Four Seasons Astir Palace Hotel Athens είναι το απόλυτο σκηνικό για ένα μεγαλειώδες καλοκαίρι. Και με τα νέα μενού «Best Of» στο Pelagos, το αναγνωρισμένο από τον οδηγό Michelin με τρία «κλειδιά» ξενοδοχείο ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!

«Best Of» Pelagos On Tour

Τον Οκτώβριο του 2021, ο σεφ Luca Piscazzi και η ομάδα του συνέλαβαν την ιδέα του Pelagos on Tour, μεταφέροντας το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο σε λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς, ανακαλύπτοντας τα γαστρονομικά τους μυστικά. Παραγωγοί και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα τους πρωταγωνίστησαν σε ευφάνταστα πιάτα του Pelagos. Τώρα, ο Luca Piscazzi συγκεντρώνει τις αγαπημένες δημιουργίες των τελευταίων τριών ετών σε ένα ειδικό μενού «Best Of».

Διαθέσιμο έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, το νέο μενού αφηγείται ιστορίες από ταξίδια σε ήρεμα ελληνικά τοπία όπως η Κρήτη, η Σίφνος και η Σαντορίνη. Σε αυτούς τους ονειρικούς ελληνικούς προορισμούς, ο σεφ γνώρισε αγρότες, επισκέφθηκε οινοποιεία, γευμάτισε με ντόπιους και έμαθε παραδοσιακές μαγειρικές τεχνικές που περνούν από γενιά σε γενιά. Από κάθε σημείο, άντλησε τα καλύτερα υλικά και μοναδική έμπνευση.

Μέσα σε ένα φόντο Αιγαιοπελαγίτικης λάμψης και διακόσμηση εμπνευσμένη από κρουαζιερόπλοιο, είτε στον εσωτερικό χώρο είτε στη βεράντα του εστιατορίου, το μενού «Best Of» 2025 διατίθεται σε εκδοχή degustation και à la carte. Νέα πιάτα αποκλειστικά à la carte τιμούν τις φωτεινές, ζωηρές γεύσεις της εποχής.

«Είναι χαρά μου να ξαναζώ, μέσα από αυτές τις γεύσεις, τις αγαπημένες στιγμές των επισκεπτών μας από τα τελευταία τρία χρόνια του Pelagos on Tour», σχολιάζει ο σεφ Luca Piscazzi. «Για εμένα, είναι ένα ταξίδι αναμνήσεων από την Κρήτη έως τη Σαντορίνη. Τα μενού αυτά αναδεικνύουν τις παραδοσιακές ελληνικές τεχνικές και τις απλές συνταγές που βασίζονται σε φρέσκα, εποχιακά υλικά — πάντα με μια πινελιά καινοτομίας από το Pelagos.»

Νέος Wine Director

Απογειώνοντας περαιτέρω το μενού «Best Of», οι εξαιρετικές επιλογές κρασιών του νέου Wine Director του ξενοδοχείου, Jan Konetzi, προσδίδουν καλλιτεχνική διάσταση στη συνολική εμπειρία. Από Head Sommelier στα εστιατόρια του Gordon Ramsay με αστέρια Michelin στο Λονδίνο, έως Wine Director στο Four Seasons Ten Trinity Square Private Club and Hotel, ο πολυβραβευμένος Jan —που έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές ως Καλύτερος Σομελιέ του Ηνωμένου Βασιλείου— φέρνει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο ανώτατο επίπεδο.

Ένα διάλειμμα από την καριέρα του τον οδήγησε να περπατήσει 500 μίλια στο Camino de Compostela Norte στην Ισπανία, να κατακτήσει βουνό 5.000 μέτρων στη Γεωργία και να συμμετάσχει σε 10ήμερη σιωπηλή διαλογιστική αποχώρηση —όλες αυτές οι εμπειρίες αποτυπώνονται με παιχνιδιάρικη και δυναμική διάθεση στις επιλογές κρασιών του.

Καλοκαιρινά highlights στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Και υπάρχουν ακόμη περισσότερες κορυφαίες εμπειρίες να απολαύσετε φέτος το καλοκαίρι στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Tipsarevic Luxury Tennis, το ξενοδοχείο διαθέτει τρία γήπεδα με σκληρή επιφάνεια και φωτισμό, καθώς και sessions με εξειδικευμένο προσωπικό προπονητή. Μόλις τρία λεπτά από το ξενοδοχείο, η υπερπολυτελής Astir Marina αποτελεί παράδεισο για αγορές φιλοξενώντας τα κορυφαία luxury brands του κόσμου.

Η χαλάρωση κορυφώνεται στο spa, εμπνευσμένο από τον Ιπποκράτη, με θέα στη θάλασσα και θεραπείες που συνδυάζουν την τοπική βοτανολογία με την τελευταία λέξη της spa τεχνολογίας. Πλάι στο Pelagos και τα συναρπαστικά νέα μενού του, η Taverna 37 έχει ανοίξει ξανά τις πόρτες της στην παραλία για το καλοκαίρι. Εναλλακτικά, κατευθυνθείτε στο Helios δίπλα στην πισίνα για ανεβασμένη Latin American διάθεση και απολαυστικά cocktails.

Για να ανακαλύψετε τα μενού Pelagos on Tour «Best Of» και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, επικοινωνήστε στο: diningreservations.athens@fourseasons.com