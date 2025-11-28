Τάρτα με κρέμα βανίλιας και σαντιγί

Ισορροπημένο επιδόρπιο με ήπια γλυκύτητα και διαφορετικές υφές.

Δεν θέλει ψήσιμο και έχει μόνο λίγα απλά υλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η τάρτα έχει σφιχτή κρέμα βανίλιας στιγμής που ετοιμάζεται, με κρύο γάλα.

Η επικάλυψη είναι αφράτη σαντιγί, που παίρνει γεύση από το σιρόπι σφενδάμου.

Αν αγαπάτε τις αντιθέσεις, μπορείτε πριν σερβίρετε, να πασπαλίσετε τη σαντιγί με λίγες νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάρτα βανίλια

Υλικά:

2 φλιτζάνια πλήρες γάλα

2 φακέλους κρέμα στιγμής με γεύση βανίλια

1/3 φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμου

1/2 κ.γ. αλάτι

180 γρ. μπισκότα τ. digestive

115 γρ. βούτυρο λιωμένο

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη:

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, πολύ κρύα

2 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε τη βάση της τάρτας, τρίβοντας τα μπισκότα στο multi και ανακατεύοντας τα με τη ζάχαρη και το λιωμένο βούτυρο.

Στη συνέχεια, απλώνουμε το μείγμα του μπισκότου στην ταρτιέρα και το στρώνουμε σε βάση κάτω και στα πλαϊνά. Το βάζουμε στο ψυγείο όσο φτιάχνουμε την κρέμα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε τις κρέμες στιγμής με το γάλα, το σιρόπι σφενδάμου και το αλάτι. Χτυπάμε με σύρμα μέχρι να διαλυθεί πλήρως το μείγμα και να αρχίσει να πήζει, περίπου 2 λεπτά.

Βάζουμε την κρέμα βανίλιας πάνω από τη βάση μπισκότου, πιέζουμε απαλά ένα κομμάτι μεμβράνης στην επιφάνεια και βάζουμε την τάρτα στο ψυγείο, για τουλάχιστον 2 ώρες και έως 24 ώρες.

Όταν είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε την τάρτα, χτυπάμε στο μίξερ χειρός, την κρύα κρέμα γάλακτος και το σιρόπι σφενδάμου. Ξεκινάμε το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα και αυξάνουμε την ταχύτητα σε μέτρια προς δυνατή καθώς η κρέμα πήζει.

Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές, για 1 έως 3 λεπτά. Η κρέμα δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτή, αλλά πρέπει να είναι ελαφριά, αφράτη και σαν σύννεφο.

Στρώνουμε την σαντιγί πάνω από την τάρτα και πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι.