Το αγαπημένο κέικ της Βασίλισσας Ελισάβετ με σοκολάτα και μπισκότα

Κλασικό Chocolate Biscuit Cake, γνωστό στη βασιλική κουζίνα ως ένα απλό αλλά φινετσάτο γλυκό χωρίς ψήσιμο.

Απέκτησε διεθνή φήμη όταν έγινε γνωστό ότι ήταν το αγαπημένο γλυκό της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η Βασίλισσα είχε προτίμηση στις απλές και οικείες γεύσεις, αφού συχνά έπαιρνε με το τσάι της, κέικ βανίλιας με μαρμελάδα και σαντιγί.

Η συνταγή για κέικ μωσαϊκό, που κυκλοφορεί ευρέως, αποδίδεται στον πρώην βασιλικό σεφ Darren McGrady, ο οποίος μοιράστηκε έναν πρακτικό, no-bake τρόπο παρασκευής για τους οικιακούς ζαχαροπλάστες.

Πρόκειται για μια μικρή ιστορία της βρετανικής γαστρονομικής κουλτούρας, που αγαπά τη σοκολάτα και τα μπισκότα.

Τούρτα με μπισκότα και σοκολάτα

Υλικά:

225 γρ. μπισκότα (McVitie’s) Digestives

170 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

170 γρ. ζάχαρη

170 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα για τη γέμιση (λιωμένη)

225 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα για την επικάλυψη (λιωμένη)

50 γρ. τρούφα σοκολάτας ή τριμμένους ξηρούς καρπούς, για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Βουτυρώνουμε ή ψεκάζουμε τη φόρμα 20 εκατοστών και τη στρώνουμε με πλαστική μεμβράνη, αφήνοντας να εξέχουν μακριές άκρες για να ξεφορμάρουμε εύκολα.

Σπάμε ή χοντροκόβουμε τα μπισκότα σε κομμάτια περίπου στο μέγεθος αμυγδάλου και τα αφήνουμε στην άκρη.

Χτυπάμε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει ελαφρύ και αφράτο. Προσθέτουμε την λιωμένη σοκολάτα και συνεχίζουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Διπλώνουμε τα κομμάτια μπισκότου μέσα στη σοκολατένια κρέμα, μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Απλώνουμε το μείγμα στη φόρμα, φροντίζοντας να γεμίσουμε καλά τις γωνίες και να μην μείνουν κενά. Σκεπάζουμε με τη μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 3 ώρες (ή και όλη νύχτα).

Όταν το κέικ έχει σταθεροποιηθεί, περνάμε ένα λεπτό μαχαίρι γύρω από τις άκρες για να το ξεκολλήσουμε και το αναποδογυρίζουμε πάνω σε σχάρα που έχουμε τοποθετήσει πάνω λαδόκολλα. Αφαιρούμε τη μεμβράνη.

Περιχύνουμε με την λιωμένη σοκολάτα ώστε να καλύψουμε την επιφάνεια και τα πλαϊνά. Απλώνουμε με σπάτουλα και προσθέτουμε όποιο γαρνίρισμα θέλουμε, όσο η σοκολάτα είναι ακόμα υγρή.

Αφήνουμε την επικάλυψη να σταθεροποιηθεί σε δροσερό δωμάτιο πριν κόψουμε. Το κέικ μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο για όλη τη νύχτα. Αν το βάλουμε στο ψυγείο, το αφήνουμε 30 λεπτά εκτός πριν το κόψουμε, για πιο εύκολο κόψιμο.