Το μενού της εβδομάδας μετά το Πάσχα και πώς θα αξιοποιήσουμε τα περισσεύματα

Οι ρυθμοί μετά το Πάσχα, παραμένουν χαλαροί.

Έτσι την εβδομάδα που ακολουθεί, έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα τα περισσεύματα από το Πασχαλινό αρνί, τη μαγειρίτσα και τα κόκκινα αυγά.

Τα υπολείμματα του τραπεζιού της Ανάστασης και της Λαμπρής, μεταμορφώνονται σε απλά, οικογενειακά φαγητά, που σέβονται τις πρώτες ύλες και αναδεικνύουν τα εποχικά προϊόντα.

Και με τα τσουρέκια, τα κουλούρια και τα σοκολατένια αυγά, μπορούμε να φτιάξουμε γλυκά, πουτίγκες, τρουφάκια ή φοντύ σοκολάτας με φρούτα.

Με λίγη οργάνωση θα έχετε πιάτα που ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και κρατούν ζωντανή την ατμόσφαιρα της γιορτής.

Το μενού της εβδομάδας μετά το Πάσχα

Δευτέρα

Ζυμαρικά με αρνί που περίσσεψε, φέτα και ντοματίνια: θα μαδήσουμε ή θα κόψουμε σε κομματάκια το αρνί που περίσσεψε και θα το ανακατέψουμε με ζυμαρικά βρασμένα σωστά. Λίγος ζωμός και η ψημένη κρεμώδης φέτα, θα δέσουν όλα τα υλικά μαζί, ενώ τα ντοματίνια θα εξασφαλίσουν τη φρεσκάδα.

Ψώνια: ζυμαρικά, ντοματίνια, φέτα, σκόρδο, κρεμμύδι, λευκό κρασί, ζωμός, ρίγανη, θυμάρι.

Τρίτη

Αυγοσαλάτα με μπέικον και αρακά: όσα αυγά τσουγκρίσαμε και δεν τα φάγαμε, τα καθαρίζουμε, τα κόβουμε κομμάτια και τα ανακατεύουμε με μαγιονέζα και γιαούρτι. Καβουρδισμένο μπέικον και βρασμένος αρακάς, δίνουν γεύση και φρεσκάδα.

Ψώνια: μπέικον, αρακάς (φρέσκος ή κατεψυγμένος), μαγιονέζα, γιαούρτι στραγγιστό, μουστάρδα, φρέσκο κρεμμυδάκι.

Τετάρτη

Γλώσσα τηγανητή με πατάτες τηγανητές: ένα απλουστευμένο fish & chips, είναι ό,τι χρειάζεται μετά την κρεοφαγία.

Ψώνια: φιλέτα γλώσσας, πατάτες, αλεύρι, πάπρικα, λεμόνι.

Πέμπτη

Κοτόπουλο παϊδάκια με σουφλέ μπρόκολο: αποδεδειγμένα το μπρόκολο μαγειρεμένο με αυτό τον τρόπο, το τρώνε και τα παιδιά. Μαζί με λεμονάτα παϊδάκια κοτόπουλου, ακόμα πιο εύκολα.

Ψώνια: κοτόπουλο παϊδάκια, σκόρδο, λεμόνι, μπρόκολο, αυγά, γάλα, τυριά κίτρινα τριμμένα, μοσχοκάρυδο.

Παρασκευή

Ψητός σολομός με σπαράγγια: σκοπίμως μαγειρεύουμε δεύτερη φορά ψάρι, μέσα στην εβδομάδα για να γιατί τις προηγούμενες μέρες το παρακάναμε με το κρέας.

Ψώνια: φιλέτο σολομού, σπαράγγια, λεμόνι, σχοινόπρασο.



