Βασιλόπιτα: Η ιστορία της και οι καλύτερες συνταγές της Αθήνας

Λίγα πράγματα είναι τόσο άρρηκτα δεμένα με την αλλαγή του χρόνου όσο η βασιλόπιτα. Κόβεται πάντα τελετουργικά και μοιράζεται με προσδοκία, αφού πάντα κάποιος ελπίζει πως θα κερδίσει το κομμάτι με το φλουρί. Γλυκιά ή αλμυρή, σπιτική ή αγοραστή, παραμένει σταθερή αφορμή συνάντησης γύρω από ένα τραπέζι και ο πιο διαδεδομένος τρόπος να σηματοδοτηθεί η αρχή της νέας χρονιάς.

Η διαδρομή της βασιλόπιτας στον χρόνο

Η σχέση ψωμιού και γιορτής είναι βαθιά ριζωμένη στον ελληνικό κόσμο. Από την αρχαιότητα, άρτοι και πλακούντες συνόδευαν κρίσιμες στιγμές του ετήσιου κύκλου — τη σπορά, τον θερισμό, αλλά και την αλλαγή του χρόνου. Στα Κρόνια, και αργότερα στα ρωμαϊκά Σατουρνάλια, η γιορτή είχε χαρακτήρα ανανέωσης: κοινά γεύματα, ανταλλαγή δώρων και προσφορές καρπών και γλυκών αρτοσκευασμάτων.

Στους ρωμαϊκούς χρόνους εμφανίζεται και το στοιχείο της τύχης. Μέσα στην πίτα τοποθετείται νόμισμα ή μικρό πολύτιμο αντικείμενο, ενώ σε παλαιότερες αγροτικές κοινωνίες τη θέση του έπαιρναν σπόροι, καρύδια ή βλαστάρια αμπελιού και ελιάς, σύμβολα αφθονίας και καλής σοδειάς. Έτσι, η βασιλόπιτα καθιερώνεται ως έδεσμα άμεσα συνδεδεμένο με την ευημερία του σπιτιού και της κοινότητας.

Με το πέρασμα των αιώνων, αυτό το εορταστικό ψωμί πέρασε από τον δημόσιο χώρο στο εσωτερικό του σπιτιού. Εμπλουτίστηκε σε υλικά, κόπηκε σε κομμάτια και μοιράστηκε όχι μόνο στα μέλη της οικογένειας αλλά και σε συμβολικές παρουσίες: στο σπίτι, στον Χριστό, στον Άγιο, ακόμη και στο Αγαθό Πνεύμα προστάτη της οικίας, κατάλοιπο αρχαιότερων δοξασιών που επιβιώνει στη λαϊκή παράδοση.

Ο Άγιος Βασίλειος και το φλουρί

Το έθιμο παίρνει τη σημερινή του μορφή μέσα από την ελληνορθόδοξη παράδοση του Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη αφήγηση, όταν ένας τύραννος απείλησε την Καισάρεια ζητώντας τους θησαυρούς των κατοίκων, εκείνοι τους συγκέντρωσαν και τους παρέδωσαν στον επίσκοπό τους. Μετά τη σωτηρία της πόλης, ο Βασίλειος, αδυνατώντας να ξεχωρίσει τι ανήκε σε ποιον, ζήτησε να ζυμώσουν μικρά ψωμιά και να τοποθετήσουν μέσα σε καθένα από ένα κόσμημα ή νόμισμα. Όταν τα μοίρασε, κάθε αντικείμενο επέστρεψε στον κάτοχό του. Από τότε, η βασιλόπιτα με φλουρί παραμένει σύμβολο τύχης και ευλογίας και το κόψιμό της η μια απλή, τελετουργία μοιράσματος, η οποία ανοίγει τη χρονιά με αισιοδοξία.

Οι καλύτερες βασιλόπιτες της Αθήνας

Στα αστικά κέντρα κυριαρχεί η γλυκιά εκδοχή και κάθε Δεκέμβρη τα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας μπαίνουν σε δημιουργικό πυρετό. Από πολίτικες τσουρεκένιες βασιλόπιτες μέχρι φίνα κέικ και γαλλικές galettes, αυτές είναι μερικές που ξεχωρίζουν.

Rio

Η πολίτικη βασιλόπιτα -τσουρέκι του Rio είναι σταθερή αξία. Αφράτη, με έντονη μαστίχα και λιτό στόλισμα από σουσάμι και μαυροκούκι.

Πρωτέως 4 & Μουσών, Π. Φάληρο

Ασημακόπουλος

Κλασική βασιλόπιτα τύπου κέικ, με φρέσκο βούτυρο δικής τους παραγωγής και διακριτικό άρωμα πορτοκαλιού. Γαρνίρεται συνήθως με άχνη, αλλά μπορείτε να επιλέξετε επικάλυψη πικρής ή λευκής σοκολάτας για κάτι πιο πληθωρικό, αλλά ισορροπημένο.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια

KORA

Η βασιλόπιτα της KORA είναι από εκείνες που σκέφτεσαι όλο τον χρόνο. Φινετσάτο κέικ, με ζουμερή υφή και διακριτικά αρώματα πορτοκαλιού και καρυδιού, καλύπτεται από παχιά στρώση πλούσιας κρέμας κάστανου. Χρειάζεται να την παραγγείλετε νωρίτερα γιατί γίνεται ανάρπαστη.

Αναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι

Τρομερό Παιδί

Εδώ, βρίσκεις την περίφημη galette des rois, η οποία είναι φτιαγμένη με χειροποίητη σφολιάτα και γέμιση αμυγδάλου και παραμένει πιστή στη γαλλική παράδοση. Εννοείται πως συνοδεύεται με το χάρτινο στέμμα, το οποίο θα φορέσει εκείνος που θα βρει το «φλουρί».

Παπαδιαμαντοπούλου 30, Ιλίσια

Paul

Ένα ακόμη κλασικό στέκι για galette des rois, με βελούδινη κρέμα αμυγδάλου, βουτυρένια σφολιάτα και συλλεκτικό πορσελάνινο γούρι στην καρδιά της.

Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα · Λεβίδου 4, Κηφισιά · Α. Παπανδρέου 13, Χαλάνδρι · Κύπρου 70, Γλυφάδα

Βάρσος

Μπριοσένια βασιλόπιτα, από τις πιο διάσημες στα βόρεια προάστια σχετικά άγλυκη, αλλά ιδιαίτερα αφράτη με πλούσια βουτυρένια επίγευση, αποτελεί έξοχο pairing με τα πλούσια τυριά αυτής της εορταστικής περιόδου.

Κασσαβέτη 5, Κηφισιά

Στάνη

Στη Στάνη θα βρει κανείς μία από τις πιο νόστιμες βασιλόπιτες της Αθήνας. Αρωματική, καλοφτιαγμένη, με έμφαση στις πρώτες ύλες.

Μαρίκας Κοτοπούλη 10, Ομόνοια

Ο Φούρνος του Τάκη

Πολίτικη βασιλόπιτα-τσουρέκι με μαστίχα, μαχλέπι και βούτυρο περιορισμένης παραγωγής. Αντί για φλουρί, κρύβει ασημένιο γούρι. Κυκλοφορεί σε αρκετά μεγέθη ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο

Μισαραλιώτου 14, Ακρόπολη

Lido

Τσουρεκένια πολίτικη βασιλόπιτα, με συνταγή που έρχεται από την Πόλη και ιδανική ισορροπία βουτύρου και ζάχαρης. Θα περιμένετε στην ουρά για να την παραλάβετε, αλλά αξίζει τον κόπο.

Χρεμωνίδου 35, Παγκράτι

Pastry Family

Κλασική βασιλόπιτα κέικ, με αγελαδινό βούτυρο πρώτης ποιότητας, διακοσμημένη με άχνη ή φιλέ αμυγδάλου. Η συνταγή της μετράει περίπου μισό αιώνα ζωής

Ριζάρη 19, Παγκράτι

Maxim

Μπαμπάτσικη, πολίτικη βασιλόπιτα, με έντονα αρώματα από μαστίχα και μαχλέπι και χαρακτηριστική κυψελωτή υφή. Ότι πρέπει για πρωινό την επόμενη ημέρα μαζί με μια κούπα ζεστό γάλα.

Τσακίρογλου 23, Αθήνα