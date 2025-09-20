Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες, σαρδέλα με ντομάτα και λεμονάτο κοτόπουλο, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ήρθε η στιγμή για τις αγαπημένες μας αυθυποβολές, πάμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι η ρουτίνα και ο προγραμματισμός, διώχνουν το άγχος και δεν το προκαλούν.

Κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε μαζί το πλάνο με τα φαγητά της επόμενης εβδομάδας και τη λίστα με τα ψώνια που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να μην έχουμε σπατάλη τροφίμων και χρημάτων.

Είμαι οπαδός της οργάνωσης και του προγραμματισμού στην κουζίνα, γιατί πραγματικά, μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε πόρους, χρόνο και δυνάμεις.

Επίσης τακτοποιώντας, συχνά, τα ντουλάπια, το ψυγείο και τον καταψύκτη μας, έχουμε εικόνα των υλικών που έχουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας και παράλληλα παίρνουμε ιδέες.

Mε αυτό το mindset θα κινηθούμε, λοιπόν και αυτή τη σεζόν, σε αυτή τη στήλη.

Το μενού της εβδομάδας

Δευτέρα

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες: κλασικό, αγαπημένο και άχαστο φαγητό, που είναι ταυτόχρονα και επιπέδου αρχαρίου στο μαγείρεμα.

Ψώνια: χοιρινές μπριζόλες, πατάτες, σκόρδο, ρίγανη ή θυμάρι φρέσκο, λεμόνια, μουστάρδα

Τρίτη

Σαρδέλα στον φούρνο με φρέσκια ντομάτα: κορυφαία πηγή Ω3 και σπουδαία νοστιμιά. Συνοδεύουμε με όποια σαλάτα μας αρέσει, ή χόρτα βραστά.

Ψώνια: σαρδέλες, ντομάτες φρέσκες ώριμες, κρεμμύδι, μαϊντανός φρέσκος, ρίγανη αποξηραμένη, σκόρδο, λεμόνι.

Τετάρτη

Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι και λαχανικά: αν έχετε χύτρα, το κοτόπουλο λεμονάτο, θέλει 20 λεπτά, όσο και το ρύζι με τα λαχανικά, που πρέπει να κόψουμε σε μικρά καρεδάκια.

Ψώνια: κοτόπουλο μπούτια, ρύζι μακρύκοκκο, καρότα, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, μπιζέλια, καλαμπόκι, ζωμός ψυγείου, αλεύρι, λεμόνια.

Πέμπτη

Ρεβίθια σούπα: τα όσπρια θέλουν μούλιασμα, αυτό είναι και η μοναδική ιδιαίτερη φροντίδα που θέλει αυτό το φαγητό: τα ρεβίθια στο νερό από το προηγούμενο βράδυ του μαγειρέματος.

Ψώνια: ρεβίθια, κρεμμύδια, καρότο, δαφνόφυλλα, λεμόνια.

Παρασκευή

Λαζάνια με κιμά κοτόπουλο: το αγαπημένο φαγητό γίνεται πιο ελαφρύ με κιμά κοτόπουλου και χωρίς μπεσαμέλ, ή άλλη κρέμα.

Ψώνια: φύλλα λαζάνια, κιμά κοτόπουλου, ντομάτα κονκασέ, κρεμμύδι, σκόρδο, φρέσκος μαϊντανός ή βασιλικός, τριμμένη μοτσαρέλα, τριμμένη παρμεζάνα.