Αλέξης Τσίπρας: Τα Ιωάννινα επόμενος σταθμός της «Ιθάκης», στο πάνελ των ομιλητών Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Μπουλμπασάκος

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο – Hotel Du Lac (Κ. Παπούλια & Ίκκου), θα πραγματοποιηθεί η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλης Καλογήρου (δικηγόρος, πρώην υπουργός), η Μαρία Κατσουλίδη (ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής), ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος (ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy), ο Πέτρος Κόκκαλης (ευρωβουλευτής 2019-2024) και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος (γιατρός, πρώην διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με τον συντονισμό της εκδήλωσης να έχουν οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.

Ώρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00.