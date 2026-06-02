Φυλακές Κορυδαλλού: Καρέ-καρέ η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου – Τον κυνηγούσαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ την απόδραση του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, ένα περιστατικό που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές. Στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαίνεται ο άνδρας να τρέχει για να απομακρυνθεί από τον χώρο κράτησης, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον καταδιώκουν λίγα μέτρα πίσω του.

Η απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 02.06.2026, περίπου στις 08:30, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία τροφοδοσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η πύλη ήταν ανοιχτή για τις ανάγκες της διαδικασίας και κατάφερε να περάσει απαρατήρητος μπροστά από τους φρουρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και φαίνεται πως βρήκε το κατάλληλο κενό στην επιτήρηση για να κάνει την κίνησή του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, με τους υπαλλήλους να αντιλαμβάνονται αργά τι είχε συμβεί και να ξεκινά αμέσως η καταδίωξη.

Ο 48χρονος εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και μάλιστα είχε κριθεί κατάλληλος για τη λήψη τακτικών αδειών. Το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες, επιστρέφοντας κάθε φορά κανονικά στις φυλακές, γεγονός που κάνει την απόδρασή του ακόμη πιο απρόσμενη για τις Αρχές.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δραπέτη, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται και στο πώς κατάφερε να διαφύγει τόσο εύκολα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ παράλληλα έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.