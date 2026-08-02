Αθλητικά

Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον Πενράις να αναζητήσει για ομάδα – Αγγλικό «σενάριο» με Μπέρνλι

Όλα δείχνουν ότι ο Σκωτσέζος μπακ δεν θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ, την νέα σεζόν
Ο Πενράις με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πενράις με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Παρά το γεγονός πως ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ικανοποιημένος με το δίδυμο των Πένραϊς και Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, στην ΑΕΚ παλεύουν για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς, γεγονός που “σπρώχνει” στην έξοδο τον Σκωτσέζω ποδοσφαιριστή.

Ο Πενράις αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, δεν καθιερώθηκε στην ΑΕΚ και σύμφωνα με το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με δημοσιεύματα, o Χαβιέ Ριμπάλτα ενημέρωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο τους ατζέντηδες του παίκτη πως δεν περιλαμβάνεται στα πλάνα και πως έχουν το ελεύθερο να του βρουν νέα ομάδα.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ΑΕΚ συζητάει ακόμη και τον δανεισμό του με οψιόν και όχι μόνο πώληση, όπως έγινε και στην περίπτωση του Λιούμπιτσιτς.

Για τον Πενράις, εκτός από το φιλολογικό ενδιαφέρων των Σέλτικ και Ρέιντζερς, ο παίκτης εμφανίζεται να βρίσκεται στο “στόχαστρο” και την αγγλικής Μπέρνλι (παίζει στην Championship), η οποία φέρεται να έχει κάνει και τις πρώτες διερευνητικές επαφές.

Ο Πένραϊς έχει ένα καλό όνομα στο Νησί, καθώς πριν ένα χρόνο πήρε μετεγγραφή στην ΑΕΚ ως το κορυφαίο αριστερό μπακ της Σκωτίας, με τη φανέλα της Χαρτς.

Οι εκπρόσωποι του παίκτη αισιοδοξούν πως θα βρουν μια πρόταση που θα ικανοποιεί την ΑΕΚ και φυσικά τον πελάτη τους.

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Αθλητικά
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