Συνταγή για γλυκιά ρυζόπιτα

Η ρυζόπιτα είναι ένα από τα πιο παλιά και αγαπημένα γλυκά της ελληνικής παράδοσης.

Θυμίζει το ρυζόγαλο, αλλά σε πιο «γιορτινή» εκδοχή.

Ψήνεται στον φούρνο για να κάνει χρυσαφένια κρούστα.

Και αυτή η ελαφρώς καραμελωμένη κρούστα κάνει ωραία αντίθεση με την «απαλή» καρδιά της πίτας.

Σερβίρουμε με τον αγαπημένο συνδυασμό της κανελοζάχαρης.

Ρυζόπιτα

Υλικά:

100 γρ. ρύζι γλασέ

500 γρ. γάλα πλήρες

100 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

10 γρ. βούτυρο

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

πρέζα αλάτι

κανέλα και άχνη ζάχαρη (για το σερβίρισμα)

10 γρ. βούτυρο (για το ταψί)

Εκτέλεση:

Βράζουμε το ρύζι σε χαμηλή φωτιά μέσα στο γάλα, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσει πλήρως και να αποκτήσει κρεμώδη υφή.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο, τη βανίλια και το αλάτι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι το μείγμα να δέσει και να γίνει ομοιογενές και βελούδινο.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να πέσει ελαφρά η θερμοκρασία. Ενσωματώνουμε τα αυγά ανακατεύοντας συνεχώς, ώστε να δέσουν χωρίς να ψηθούν πρόωρα.

Βουτυρώνουμε ελαφρά ένα ταψί και μεταφέρουμε το μείγμα, απλώνοντάς το ομοιόμορφα.

Ψήνουμε μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να σχηματιστεί μια λεπτή, ελαφρώς καραμελωμένη κρούστα.

Αφήνουμε τη ριζόπιτα να σταθεί πριν το σερβίρισμα, με μπόλικη κανελοζάχαρη.