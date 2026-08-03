Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για το 4χρονο κορίτσι μετά την επίθεση από άγριο ζώο – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο να ήταν τσακάλι

Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κορίτσι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο σε πάρκο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, καθώς έλαβε τη Δευτέρα (03.08.2026) εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, με το ενδεχόμενο το ζώο να ήταν τσακάλι να παραμένει ανοιχτό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιο ζώο επιτέθηκε στο παιδί. Αν και αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για λύκο, οι εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο να ήταν τσακάλι, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

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Σύμφωνα με τον Δήμο Παύλου Μελά, δείγμα γενετικού υλικού που εντοπίστηκε στα ρούχα του παιδιού έχει αποσταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του ζώου που προκάλεσε την επίθεση.

Παράλληλα, ο δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού και αξιολογηθεί η παρουσία άγριων ζώων στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, υπάλληλοι εταιρείας φύλαξης αναφέρουν ότι εντόπισαν αγέλη από τσακάλια σε περιοχή της Θέρμης. Οι επιστήμονες, πάντως, απευθύνουν έκκληση για ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται τεκμηριωμένη αξιολόγηση των περιστατικών πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ζητήσει από το Δασαρχείο και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις να προχωρήσουν σε δράσεις εντοπισμού και απώθησης άγριων ζώων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εμφάνισής τους σε κατοικημένες περιοχές και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.