Champions League: “Κύριε Γουεμπό είμαστε μαζί σου” έγραψε ο Εμπαπέ – Σχόλιο κι από τον Τζιμπρίλ Σισέ (pics)

Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει το επεισόδιο στη Γαλλία, το οποίο και οδήγησε στη διακοπή του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπασακσεχίρ για το Champions League.

Μία ατάκα του 4ου διαιτητή θεωρήθηκε ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του βοηθού προπονητή της τουρκικής ομάδας, Πιερ Γουεμπό και οδήγησε στην αποχώρηση των δύο ομάδων από το γήπεδο.

Champions League: Το “ala negru” που “τίναξε” το ματς στον αέρα (video)

Ο Νειμάρ και ο Εμπαπέ φαίνεται μάλιστα να ενημερώθηκαν άμεσα από την πλευρά των Τούρκων για το θέμα, γεγονός που έφερε άμεσα και την Παρί στα αποδυτήρια, σε μία κίνηση στήριξης από τη γαλλική ομάδα.

Προπονητής Μπασάκσεχιρ στον Ρουμάνο διαιτητή: “Τον απέβαλλες λόγω του χρώματος του”! (video)

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής μάλιστα, επιβεβαίωσε ουσιαστικά το γεγονός μέσα από μία ανάρτησή του στο twitter, η οποία έχει προκαλέσει γενικότερα σωρεία μηνυμάτων κατά του διαιτητή και του ρατσισμού. “Πείτε όχι στο ρατσισμό. Κύριε Γουεμπό είμαστε μαζί σου” έγραψε ο Εμπαπέ, με σχετική ανάρτηση να κάνει και ο Γάλλος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ: «Όχι στον ρατσισμό. Σκάνδαλο».

