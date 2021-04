Η έκτακτη σύσκεψη της European Super League ολοκληρώθηκε και ο αριθμός των ομάδων που είχαν αρχικά δηλωθεί, μειώνεται και επίσημα. Οι Άγγλοι… βγήκαν μπροστά και αποχώρησαν από τη διοργάνωση.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε και… επίσημα την αρχή, βγάζοντας ανακοίνωση για την αποχώρηση της από την European Super League. Η διοργάνωση δέχθηκε σημαντικά “χτυπήματα” από τις πρώτες ώρες… ζωής της, αφού χάνει όλες της ομάδες από την Premier League, όπως ανέφερε αρχικά το BBC.

Τα συγκεκριμένο δημοσίευμα ήρθε να επιβεβαιωθεί στη συνέχεια -λίγη ώρα μετά την έκτακτη σύσκεψη των 12 ομάδων- από την Λίβερπουλ, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Τότεναμ και την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να αναφέρουν στη σχετική ενημέρωση πως :» Κάναμε λάθος και απολογούμαστε».

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

Να αναφέρουμε ότι η Τσέλσι –χωρίς να έχει ανακοινώσει κάτι μέχρι στιγμής- αναμένεται να ακολουθήσει τον ίδιο… δρόμο, μετά και από τη διαμαρτυρία των οπαδών της έξω από το «Σταμφορντ Μπριτζ».

Αντίθετα, παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα και τις ήθελαν κι εκείνες έτοιμες ν’ αποσχιστούν από την ESL, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης σκέφτονται ακόμα τις επόμενες κινήσεις τους.

Στα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι οι «ροχιμπλάνκος» έχουν επενδύσει πολλά στο εγχείρημα και θ’ αποχωρήσουν μονάχα αν φύγουν όλες οι ομάδες. Όσο για τους «μπλαουγκράνα», σημειώνεται πως είχαν θέσει εξαρχής τον όρο πως για να συμμετέχουν στη European Super League θα πρέπει αυτό να εγκριθεί πρώτα από τη γενική συνέλευση του συλλόγου, ρίχνοντας έτσι το… μπαλάκι στον κόσμο.

H FA χαιρέτησε την απόφαση των αγγλικών

Με επίσημη τοποθέτησή της που «ανέβασε» στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία «χαιρέτισε» την απόφαση ομάδων της χώρας που είχαν εμπλακεί ενεργά με την κίνηση των «12», να αποχωρήσουν απ’ την European Super League, τονίζοντας πως το ποδόσφαιρο, ήταν και παραμένει για τους φιλάθλους.

«Υποδεχόμαστε με χαρά την είδηση ότι κάποιες απ’ τις ομάδες μας αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα πλάνα για την European Super League, που απειλούσε ολόκληρη την ποδοσφαιρική πυραμίδα.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει μία πολύ περήφανη Ιστορία, που βασίζεται πάνω στην ευκαιρία που έχουν όλες οι ομάδες και το παιχνίδι έδειξε ομόφωνα την αποδοκιμασία του σε μία κλειστή Λίγκα.

Ήταν μία πρόταση, που έτσι όπως σχεδιάστηκε, θα χώριζε το άθλημα, αλλά αντίθετα όπως αποδείχθηκε, μας ένωσε όλους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους για την επιρροή τους και την ξεκάθαρη φωνή τους σ’ αυτή τη συνθήκη, κρατώντας γερά τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου. Είναι μία ισχυρή υπενθύμιση ότι το παιχνίδι ήταν -και πάντα θα είναι- για τους φιλάθλους.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πρωθυπουργό, τον γενικό γραμματέα και τον υπουργό αθλητισμού για την πολύ σημαντική υποστήριξή τους εναντίον τέτοιων πλάνων».