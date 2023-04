Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας και ανέβηκε για 80η φορά σε πόντιουμ της Formula 1, στην ήδη τεράστια καριέρα του, “πιάνοντας” στη σχετική λίστα τον θρύλο, Άιρτον Σένα.

Φερστάπεν και Σένα “συγκατοικούν” πλέον στην 7η θέση της κατάταξης των οδηγών με τα περισσότερα βάθρα στη Formula 1, έχοντας πάνω τους, τον Φερνάντο Αλόνσο, που αύξησε τις δικές του παρουσίες σε πόντιουμ σε 101, με την τρίτη θέση στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, με 192 πόντιουμ, ενώ ακολουθούν ο Μίχαελ Σουμάχερ με 155, ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 122, ο Αλέν Προστ με 106 και ο Κίμι Ραϊκόνεν με 103.

That’s podium number 80 for Max Verstappen to go level with Ayton Senna 👏



Lewis Hamilton extends his lead at the top with 192 podiums 🏆 pic.twitter.com/jfBwa1dhFk