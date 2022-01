Η δεύτερη “παρτίδα” με τις ψήφους για το All Star Game του NBA, έφερε τον Λεμπρόν Τζέιμς πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ψήφους, με τον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς να “πέφτει” στην 4η θέση.

Ο “Greek Freak” ήταν ήδη πίσω από τους Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ, αλλά πλέον τον “προσπέρασε” και ο “Βασιλιάς” των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεπεράσει πάντως, τα 3,8 εκατομμύρια ψήφους και παραμένει ο μόνος παίκτης των “ελαφιών” στην πρώτη 40άδα των επιλογών. Όλα δείχνουν δε, ότι στο All Star Game θα βρεθεί και ο Κλέι Τόμπσον, που μόλις επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, μετά από 2,5 χρόνια.

Golden State’s Stephen Curry, Brooklyn’s Kevin Durant, Lakers‘ LeBron James and Bulls‘ DeMar DeRozan continue to lead in the NBA’s second All-Star Game fan voting returns: pic.twitter.com/Ml9CPPdvLi