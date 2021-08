Ο Άντι Μάρεϊ είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Βρετανό τενίστα να μην σταματάει να τα… χώνει στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Άντι Μάρεϊ με 3-2 σετ στον πρώτο γύρο του US Open και τον πέταξε από νωρίς εκτός διοργάνωσης, με τον Βρετανό να είναι εκνευρισμένος με τις διακοπές που έκανε ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas’ extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor #USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0

Ο Άντι Μάρεϊ ειρωνεύτηκε τον Στέφανο Τσιτσιπά σε ανάρτηση του στο Twitter, για τον χρόνο που έμεινε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα τους στον πρώτο γύρο του US Open.

.Ο Μάρεϊ, με ένα ειρωνικό tweet, ανέφερε ότι ο Τσιτσιπάς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πάει στην τουαλέτα, απ’ όσο ο Τζεφ Μπέζος στο διάστημα.

“Γεγονός της ημέρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται διπλάσιο χρόνο να πάει στην τουαλέτα, απ’ όσο ο Τζεφ Μπέζος να πάει στο διάστημα. Ενδιαφέρον”, έγραψε ο Μάρεϊ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀