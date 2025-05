O Άγγελος Ποστέκογλου αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Τότεναμ για την κατάκτηση του Europa League

Ο Άγγελος Ποστέκογλου γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Τότεναμ στην εντός έδρας αναμέτρηση των Λονδρέζων απέναντι στην Μπράιτον, με τον ίδιο να χειροκροτεί προς το μέρος τους για να τους ευχαριστήσει.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι το πρόσωπο των ημερών στην Αγγλία με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή ο οποίος οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Εuropa League να γνωρίζει την αποθέωση για μια ακόμη φορά.

Συγκεκριμένα στην εντός έδρας αναμέτρηση των «σπιρουνιών» ενάντια στην Μπράιτον οι φίλοι της ομάδας φώναξαν ρυθμικά το όνομα του, με τον ίδιο να εμφανίζεται στην αρχή αμήχανος και στη συνέχεια να ευχαριστεί τον κόσμο για την κίνησή του.

Ange Postecoglou cheered by fans on what could be his last game in charge of Spurs! #TOTBRI pic.twitter.com/8piQTvimGO