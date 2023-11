Ο αθλητής του χόκεϊ επί πάγου, Άνταμ Τζόνσον πέθανε την ώρα του αγώνα των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς, όταν τον έσφαξε το παγοπέδιλο του αντιπάλου του Ματ Πέτγκρεϊβ, ο οποίος στηρίχτηκε πάντως, από τους οπαδούς της ομάδας του.

Στο πρώτο παιχνίδι των Σέφιλντ Στίλερς μετά το τραγικό δυστύχημα, οι παίκτες των δύο ομάδων και ο κόσμος στις κερκίδες κράτησαν ενός λεπτού σιγή, ενώ ο Πέτγκρεϊβ δεν εμφανίστηκε, με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το συμβάν που οδήγησε στο θάνατο του αντιπάλου του.

Η εικόνα του εμφανίστηκε όμως στη γιγαντοοθόνη και οι οπαδοί των Στίλερς των αποθέωσαν όρθιοι, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη στήριξή τους. Το σχετικό video έγινε viral και έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικτυακή “επίθεση” που δέχθηκε μετά το μοιραίο παιχνίδι.

Ice skater Matt Petgrave who slashed throat of competitor Adam Johnson with his ice skate and killed him gets a STANDING OVATION by 8,000 fans despite not returning to the rink.



Fans cheered and stood up after his photo appeared on the screen.



