ΑΕΚ: Έρχεται για να υπογράψει ο Μάρκο Γκρούγιτς

«Έκλεισε» τον διεθνή Σέρβο χαφ η ΑΕΚ
Ο Μάρκο Γκρούγιτς στην προπόνηση της Πόρτο EPA
Ο Μάρκο Γκρούγιτς στην προπόνηση της Πόρτο EPA/JOSE COELHO

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μάρκο Γκρούγιτς και τον περιμένει άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Στα 29 του χρόνια, ο Μάρκο Γκρούγιτς έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο, παρότι είχε ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο και η ΑΕΚ κινήθηκε κατευθείαν για την απόκτησή του, φθάνοντας σε συμφωνία για την απόκτησή του.

Ο διεθνής Σέρβος μέσος αναμένεται έτσι ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες να έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Νίκολιτς. Ο Γκρούγιτς αγωνιζόταν την τελευταία 5ετία στην Πόρτο, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει και από τη Λίβερπουλ, μετά το “ξεπέταγμά” του στον Ερυθρό Αστέρα.

