Αθλητικά

ΑΕΚ: Η αποθέωση προς τον Μάριο Ηλιόπουλο από 5.000 φίλους της Ένωσης στις Σέρρες

Οι αντιδράσεις του πάγκου και του κόσμου στα γκολ της ΑΕΚ από την παρακάμερα των κιτρινόμαυρων
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο Πανσερραϊκός - ΑΕΚ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην έδρα του Πανσερραϊκού με 4-0 και στις εξέδρες βρισκόταν ο Μάριος Ηλιόπουλος, που γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης, που «κιτρίνισαν» τις Σέρρες.

Μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού η ΑΕΚ πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, εκμεταλλευόμενη την απώλεια βαθμών των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ της ομάδας του.

Η Ένωση ανέβασε στο κανάλι της στο youtube την παρακάμερα της νίκης επί του Πανσερραϊκού με την αποθέωση στο διοικητικό της ηγέτη να ξεχωρίζει, όπως και η δυναμική παρουσία των φίλων της ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι.

 

Τα γκολ των κιτρινόμαυρων πέτυχαν οι Βάργκα (2), Μαρίν και Γκρούγιτς, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέχρι το 89′ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
74
72
66
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo